L’activité de Mass Céréales Al Maghreb, leader national de la manutention portuaire des céréales au Maroc, est désormais doublement certifiée. Le terminal du port de Casablanca comme celui du port de Jorf Lasfar viennent d’obtenir la certification ISO 45001 version 2018, après avoir obtenu récemment la certification ISO 14001 version 2015, pour le processus global des prestations proposées par l’entreprise.

Ces deux certifications portent sur l’intégralité du circuit de manutention assuré par Mass Céréales Al Maghreb : du déchargement des navires jusqu’à l’expédition des produits céréaliers aux importateurs, en passant par leur stockage.

Cette double distinction vient confirmer la performance du système de management intégré et sa conformité aux standards internationaux ISO, en termes de santé, sécurité et environnement, dans les deux sites de l’entreprise.

« Avec cette reconnaissance internationale, nous assistons à l’aboutissement de la démarche ESS que nous avions amorcée en 2015 », déclare Hafid Debbarh, Directeur Général de Mass Céréales Al Maghreb. « Outre l’optimisation et l’homogénéisation de nos processus et l’amélioration de nos performances opérationnelles, cette double certification vient conforter notre engagement en faveur de la santé et la sécurité de nos collaborateurs ainsi qu’en faveur de la protection de l’environnement », conclut Hafid Debbarh.

En effet, avec les deux certifications, ISO 14001 et ISO 45001, l’entreprise s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de son système de management intégré et établit un climat de confiance avec ses différentes parties prenantes, tout en favorisant la création de valeur.

Mass Céréales Al Maghreb assure depuis 2008 la manutention des importations des céréales en vrac au Maroc. Avec l’appui de ses deux actionnaires, l’entreprise est engagée par ailleurs dans une stratégie de développement de ses activités en Afrique de l’Ouest.

LNT avec CDP

