Marsh prend une participation capitalistique dans Beassur

Marsh, leader mondial du courtage en assurances et de la gestion des risques et Beassur, l’un des principaux courtiers en assurances au Maroc ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord visant une prise de participation minoritaire de Marsh dans Beassur. Les termes de la transaction, qui devrait être finalisée plus tard ce mois-ci, n’ont pas été divulgués.

Au terme de cette transaction, Beassur changera de nom pour devenir Beassur Marsh. Fondé en 1974, Beassur est un courtier d’assurances réputé, spécialisé dans la gestion des risques et le courtage en assurances pour les grandes organisations ainsi que pour les entreprises de taille intermédiaire. Beassur possède une expertise forte dans des secteurs tels que la construction et les entités publiques et développe des solutions innovantes répondant aux exigences de ses clients.

Créée en 1871, Marsh est le leader mondial du courtage et du risk management, avec un chiffre d’affaires de 5 milliards de dollars, une présence dans 130 pays et employant plus de 35 000 personnes.

Cet investissement donnera à Marsh une empreinte stratégique sur le marché marocain. En combinant l’expertise de Beassur et sa connaissance approfondie du marché local avec les capacités de Marsh en matière de risque et d’assurance, les clients bénéficieront d’une expertise mondiale inégalée, livrée localement. « Nous sommes ravis d’investir dans Beassur; ils ont acquis une réputation enviable d’excellent service aux clients avec une philosophie en parfaite adéquation avec la stratégie de Marsh », a déclaré Christos Adamantiadis, PDG de Marsh Middle East and Africa. « Avec la position du Maroc en tant que premier marché de l’assurance en Afrique du Nord, grâce à notre investissement, les entreprises de la région bénéficieront d’un service supérieur, d’une expertise approfondie du risque et de capacités spécialisées ainsi que d’un accès au réseau mondial de Marsh ».

Mehdi Tazi, PDG de Beassur, a ajouté : «Alors que les besoins de nos clients continuent d’évoluer, nous avons beaucoup réfléchi à la meilleure façon de répondre à leurs attentes croissantes. La force de Marsh en tant que fournisseur de solutions de risque et d’assurance de premier plan, alliée à l’approche innovante de Beassur et à la dynamique et jeune équipe nous permettra de fournir une valeur et un service inégalés à nos clients. »

LNT avec CdP