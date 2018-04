PARTAGER Marsa Maroc, des réalisations financières stables en 2017

Les réalisations financières de Marsa Maroc ont été conformes aux prévisions. C’est ce qu’a confirmé le top management de la société, lors d’un point de presse organisé, mercredi 4 avril, à Casablanca, pour mettre en lumière les réalisations financières du l’entreprise spécialisée dans l’exploitation de terminaux et quais portuaires.

Le chiffre d’affaires de la société portuaire s’est maintenu au même niveau que l’année précédente, soit 2 554 MDH contre 2 557 MDH, une baisse de -0,5%.

Le trafic global traité par Marsa Maroc et ses filiales s’est établi à 36,1 MT, en baisse de 0,6% par rapport à l’année 2016. Le trafic import/export des conteneurs a atteint 832 KEVP en 2017, contre 819 KEVP à fin 2016, marquant une progression de 1,5%.

Le trafic national s’est établit à 83,7 MT, en évolution de 8% par rapport à l’année 2016. « Le port de Casablanca est le premier contributeur, à hauteur de 56% du chiffre d’affaires de Marsa Maroc, suivi par Agadir et Jorf Lasfar », a souligné le management.

A fin 2017, le RNPG Marsa Maroc s’est élevé à 599 MDH, en progression de 3,3% par rapport à l’exercice 2016. Le résultat d’exploitation a baissé de 8,3% à fin 2017 par rapport à la même période un an auparavant, pour se situer à 761 MDH.

Sur ce point, le top management a fait savoir que cette baisse est la résultante des nouvelles charges de fonctionnement et des dotations aux amortissements des filiales, dont les concessions ont démarré lors du dernier trimestre de l’année 2016.

Le résultat non courant a atteint 115 MDH à fin 2017 (contre 28 MDH en 2016), sous l’effet de la modification des cotisations patronales auprès de la mutuelle (MODEP), avec maintien du même niveau de prestations pour les actifs et les retraités, et le contrôle fiscal dont a fait l’objet la société portant sur les exercices 2013, 2014 et 2015, et qui a été résolu en décembre 2017, par le paiement d’un montant définitif et irrévocable fixé à 88,7 MDH.

Par ailleurs, le trafic des vracs solides et des marchandises conventionnelles a atteint 17,5 MT, marquant une légère baisse de 2,3%, par rapport à 2016, alors même que le trafic de céréales manutentionnées a connu un fort recul de 1,2 MT, suite à la bonne performance des autres trafics, notamment les engrais, le clinker et la barytine, a expliqué le management.

Le trafic de vracs liquides, quant à lui, a marqué un recul de 2,5%, impacté notamment par l’entrée en activité de nouveaux opérateurs de terminaux pétroliers aux ports de Jorf Lasfar et Tanger Med.

En revanche, les trafics liés à l’industrie du phosphate ont connu une évolution en 2017 : le trafic du phosphate a augmenté de+ 3,2 MT, les engrais de +2 MT, et le souffre +400.000 T.

Les charges salariales, quant à elles, ont baissé de 5% en 2017 pour se situer à 674 MDH. Cette baisse est due à la non récurrence des primes exceptionnelles distribuées en 2016.

Le Directoire propose de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un dividende de 10,7 dirhams par action, dont 8 dirhams à titre ordinaire compte tenu des résultats réalisés en 2017, et 2,7 dirhams à titre exceptionnel.

I.Jirrari