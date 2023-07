Le Marrakech Short Film Festival (MARRAKECHsFF) est de retour pour sa troisième édition, mettant en avant les talents marocains du court-métrage tout en présentant une sélection internationale dans des lieux emblématiques de Marrakech.

Fondé par des femmes, c’est le premier festival de cinéma en plein air au Maroc, qui vise à créer des liens entre l’industrie du court métrage et la ville de Marrakech, tout en mettant en valeur les talents marocains et internationaux à travers un programme compétitif captivant.

L’événement se déroulera du 22 au 29 septembre 2023 à Marrakech, avec des projections prévues dans des lieux prestigieux tels que le Palais Bahia, le Cyber Park, Dar Cherifa, la Villa Majorelle, The Source Hôtel, ainsi que d’autres endroits à découvrir.

Pour cette troisième édition, le festival mettra à l’honneur la Pologne en tant que pays invité, en partenariat avec l’ambassade polonaise. Une sélection de plus de 10 films polonais sera présentée, dont « The Dress » du réalisateur Tadeusz Lysiak, qui a été nominé aux Oscars.

Outre la sélection polonaise, le festival présentera également des films venant des États-Unis, de Chypre, de Grèce, de Palestine, de la Côte d’Ivoire, de l’Iran, de l’Irak, de l’Égypte, des Pays-Bas et de l’Arabie saoudite.

Le jury du festival, présidé par le réalisateur Nour Eddine Lakhmari, comptera la participation de la productrice Rachida Saadi et l’actrice Nisrine Erradi. Le festival décernera plusieurs prix, dont le « Nakhil Prize » pour le meilleur film, le « Belarej Prize » pour le meilleur réalisateur, et le « Bahja Prize » pour le meilleur acteur. Un prix coup de cœur sera également attribué à un film de la sélection internationale.

En plus des compétitions, le festival propose de nouveaux programmes, notamment le programme « Low Budget Budget », destiné à soutenir les cinéastes marocains ayant participé aux éditions précédentes. Ce programme vise à encourager et développer l’industrie marocaine du court métrage en offrant une plateforme pour la création et le développement de projets. Pour sa première année, le Low Budget Film présentera les films de deux jeunes réalisateurs marocains, Jihane Joypaul et Karim Tajouaout, en partenariat avec Chaoui Production et sous le parrainage de Lamia Chraibi.

