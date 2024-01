Situé à Marrakech, sur le parking du Carrefour Targa, ce premier centre automobile en Afrique ouvre la voie à une série d’implantations prévues dans plusieurs villes marocaines. Sur une superficie de 200 m2, cet espace s’engage à fournir des services et des produits d’excellence, répondant à une demande croissante des automobilistes marocains qui recherchent des solutions complètes et de haute qualité pour leurs véhicules à la mécanique de plus en plus pointue.

Positionné comme l’un des leaders en Europe, avec une présence forte en France, en Espagne et au Portugal, le Groupe est une référence en matière d’entretien et d’équipement automobile, capitalisant 50 ans d’existence et d’expertise avérée, près de 466 centres-auto et 10 millions de clients à l’échelle du continent. Le Maroc est le premier pays hors zone Euro où Feu Vert poursuit son développement.

C’est dans une ambiance festive, que le Comité de Direction de Feu Vert, venu en force à l’occasion de l’inauguration de ce premier centre à Marrakech, a accueilli ses invités de marque, autorités locales de la « ville ocre » et partenaires. L’occasion aussi de partager et confirmer les ambitions du Groupe pour un marché marocain de plus en plus exigeant et en profonde mutation.

« Aujourd’hui est un grand jour pour Feu Vert. Le Maroc est le premier pays où nous nous implantons hors Europe. Nous avons choisi ce pays pour plusieurs raisons, à commencer par sa stabilité, sa proximité logistique, son modèle de développement durable et la croissance de son marché automobile. Conscients de l’importance stratégique de ce marché prometteur, nous nous engageons à rehausser le standard des services d’entretien automobile offerts au Maroc grâce à notre agilité, notre expertise et nos produits innovants et respectueux de l’environnement. L’inauguration du centre-auto de Marrakech donne le coup d’envoi d’une belle aventure de Feu Vert au Maroc, qui sera sans aucun doute fructueuse pour nos clients marocains » a déclaré M. Thierry Sinquin, PDG du Groupe Feu Vert. Et d’ajouter que la proposition de valeur promise par Feu Vert met en avant trois principaux avantages concurrentiels : « En premier lieu, Feu Vert s’engage à fournir des services d’entretien et de réparation répondant aux normes internationales les plus drastiques grâce à l’expertise de ses équipes hautement qualifiées, spécialement formées pour cette mission. Feu Vert propose par ailleurs une large sélection de produits et d’accessoires automobiles de qualité, allant des pièces de rechange aux produits d’entretien, en passant par l’électronique embarquée. Enfin, Feu Vert mise sur l’innovation technologique pour se démarquer sur le marché marocain, en intégrant les dernières technologies pour assurer des diagnostics précis et des services de qualité supérieure, en adéquation avec l’arrivée de nouveaux véhicules hybrides ».

Sur la palette, d’autres centres verront prochainement le jour dans les principales villes du Royaume, dans le cadre d’un plan d’expansion ambitieux visant une large couverture géographique. Pour cela, le groupe adoptera deux modes de développement, à savoir les succursales et les franchises. Ce dernier mode a démontré son efficacité, puisque la moitié des 363 centres-auto en France sont des franchises.

Au Maroc, les futurs partenaires devront répondre à un cahier des charges bien précis, où la satisfaction du client et l’innovation sont les mots d’ordre.

H.Z

Feu Vert en bref

Expert de l’entretien automobile depuis 1972, Feu Vert accélère son développement, porté par une vision innovante sur un marché́ international en profonde mutation.

Fondé en 1972 à Lyon : 50 ans en 2022.

466 centres-auto en Europe (France, Espagne et Portugal).

Un centre à Marrakech, le 1er hors Europe.

6.400 collaborateurs

9 millions de clients en Europe

800 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021

