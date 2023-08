Par Hassan Zaatit

La ville de Marrakech est en pleines préparations pour abriter, du 9 au 15 octobre prochain, l’édition 2023 des Assemblées Annuelles du Fonds Monétaire International et du Groupe la Banque Mondiale. Cette grande messe de la finance mondiale sera tenue à la place Bab Ighli. Plus de 14 000 participants de haut niveau sont attendus, dont les ministres de l’Economie et des Finances et les Gouverneurs des Banques Centrales des 189 pays membres, ainsi que les représentants de la société civile, du secteur privé, des médias internationaux ainsi que du monde académique. Environ 4 000 officiels des quatre coins du monde sont également attendus. Quelque 8 00 journalistes se chargeront de la couverture de ces Assemblées Annuelles.

Pour le moment, les préparatifs se font à un rythme accéléré. Un village est en train d’être aménagé pour l’occasion au site «Bab Ighli», sur une superficie de 223.647 m2. Aussi, on apprend que le taux d’occupation des hôtels classés de la ville ocre devrait atteindre les 100% durant la même période. Lundi 24 juillet dernier, le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, à Marrakech, la 3ème réunion du comité national de pilotage pour l’organisation des Assemblées Générales Annuelles du Groupe de la BM et du FMI, et effectué une visite au site Bab Ighli. Le Chef du Gouvernement, qui était accompagné des membres dudit Comité National de Pilotage a ainsi visité les différents espaces devant abriter les travaux de ces assemblées annuelles afin de prendre connaissance sur place de l’état d’avancement des préparatifs et s’assurer de la capacité des infrastructures mises en place. A cette occasion, des explications lui ont été présentées et aux membres du Comité National de pilotage sur ce site et ses différentes dépendances et infrastructures mises en place.

Le Chef du Gouvernement, qui a par la même occasion, présidé la 3ème réunion du Comité de pilotage, a mis en exergue le rayonnement acquis désormais par le Royaume en abritant des manifestations mondiales de renom, rappelant les réalisations accomplies en termes d’infrastructures et de projets structurants. Cette réunion a réuni plusieurs hauts responsables des administrations publiques et des ministères.

Du côté aussi bien de la BM que du FMI, on assure que la ville Ocre est bien placée pour accueillir tout ce beau monde : «C’est une ville où tourisme et culture se rencontrent», dit-on auprès des deux institutions. Lors de sa dernière visite officielle au Maroc, la DG du FMI, Kristalina Georgieva, a affirmé que « ce pays, carrefour entre l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe, est l’endroit idéal pour nos assemblées annuelles prévues du 9 au 15 octobre à Marrakech», Et de souligner que dans quatre mois, la communauté financière internationale se retrouvera dans la ville ocre pour les réunions annuelles des deux institutions internationales : «Je ne peux penser à un meilleur endroit. Le Maroc est un pays qui relie l’Afrique au MoyenOrient et l’Europe, un carrefour. Un endroit où les idées fleurissent. Un pays doté d’une culture riche, de grandes traditions, d’une économie forte et dynamique, mais avant tout un pays béni de gens merveilleux».

Pour sa part, David Theis, porte-parole de la BM, explique qu’à Marrakech, les débats porteront essentiellement sur la pauvreté dans le monde, les sujets les plus saillants de l’économie mondiale, les changements climatiques et autres impacts de la crise russo-ukrainienne: «L’événement de Marrakech est très attendu et ça va être une véritable plateforme d’échange unique autours des grandes questions de l’heure», a-t-il déclaré lors d’un atelier média qui s’est tenu le jeudi 15 juin à Rabat, tout en précisant qu’à travers ces débats «notre priorité est d’amener les pays du monde à se pencher sur les problématiques concernant la croissance».

Même son de cloche pour Pierre Mejlak, chef des relations avec les médias au FMI, selon qui le choix du Maroc pour l’organisation des assemblées annuelles s’explique par le fait que le Royaume dispose, en plus des infrastructures d’accueil nécessaires, du savoir-faire et l’expérience à même de permettre la réussite d’un événement d’une taille pareille. Et de poursuivre que les Assemblées Annuelles de la BM et du FMI vont rassembler une semaine durant des gouverneurs de banques centrales, des ministres des finances, des représentants du monde universitaire, des chefs d’entreprise, des parlementaires, des membres d’organisations de la société civile, et des journalistes pour débattre de questions d’envergure, dont les perspectives économiques mondiales, la stabilité financière, l’éradication de la pauvreté, la croissance économique inclusive et la création d’emplois, outre les changements climatiques. Du côté marocain, le travail se fait conjointement avec les deux institutions sur des volets en rapport avec la logistique, la communication et la programmation scientifique.

Dans le même cadre, pas moins de 600 jeunes parfaitement bilingues seront sur place pour accompagner et briefer les hôtes de Bab Ighli. Aussi et à l’instar des éditions précédentes des Assemblées Annuelles organisées hors Washington, un Comité Scientifique a été créé afin d’apporter une réflexion sur la présence du Maroc dans le programme des Assemblées Annuelles 2023 et veiller à la convergence de la campagne de communication vers les sujets qui seront traités lors de ces Assemblées. La présidence de ce Comité a été confiée au Wali de Bank Al-Maghrib et ses membres sont comprennent le MEF, le Ministre de la Transition Energétique, le Ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement chargé de la Transition Numérique et de la Réforme Administrative, le Représentant du Ministre des Affaires Etrangères, le Président de l’Université Mohammed V, le Président de l’Université Mohammed VI Polytechnique, le Président du “Policy Center for the New South”, le Représentante de l’ONU-Femme au Maroc et le Président de la CGEM. Selon BAM, le Maroc focalisera, dans le cadre des AA2023, sa campagne de communication autour de 6 principales thématiques, à savoir l’inclusion financière et Digital, le Développement durable, les Réformes des Institutions financières internationales, l’Entreprenariat et l’Innovation, les filets sociaux, la Tolérance et le vivre ensemble.

«L’objectif est, d’une part, d’enrichir les débats autour de sujets d’actualité sur les plans régional et international. D’autre part, ces thématiques permettront de mettre en avant les réformes engagées dans ces domaines afin de contribuer au rayonnement de l’image de notre pays à l’international», dit-on auprès de BAM pour qui «ces thématiques feront l’objet d’évènements à organiser par le Maroc en amont et/ou en marge des AA2023, en collaboration avec la BM et le FMI, éventuellement à l’occasion de visites des hauts responsables de ces deux institutions dans notre pays».

Pour rappel, en octobre 2018, le Maroc a été officiellement désigné comme pays hôte des Assemblées Annuelles 2023 de la BM et du FMI. Cette désignation marque le retour de ce grand moment du système monétaire mondial en l’Afrique après leur tenue pour la première fois à Nairobi (Kenya) en 1973. 50 ans après, cette édition se tiendra sur terre africaine, toujours en mal de développement économique et engloutie dans la pauvreté, la misère, la famine et le chômage. En somme et comme on le voit, les préparatifs vont bon train, et tout a été prévu pour réussir l’organisation de ces réunions d’envergure qui se tiennent principalement à Washington et, tous les trois ans, dans un pays membre autre que les États-Unis. Pour notre pays, il s’agit d’un véritable challenge ! Rendez-vous donc à Bab Ighli le 9 octobre prochain pour un moment de débats et d’échanges autour des grandes questions d’une économie mondiale aujourd’hui à bout de souffle.

Le Chef du Gouvernement Aziz Akhannouch : « Le choix du Maroc pour accueillir une rencontre mondiale du niveau des assemblées générales annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International, lesquelles se tiennent toutes les trois années dans un Continent différent, reflète l’intérêt particulier que les institutions financières internationales accordent au Royaume. Cet événement offre au Maroc l’opportunité de faire entendre la voix du Continent africain auprès de la communauté internationale. Les parties concernées, départements ministériels et autorités locales de la ville de Marrakech, sont invitées à déployer tous les efforts nécessaires en vue d’assurer le succès de cet événement important et de garantir les meilleures conditions d’accueil des participants ».

Mme Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances : « Cette troisième réunion du Comité National de pilotage, qui a vu la participation de l’ensemble des partenaires à l’échelle centrale et locale, a été consacrée à l’état d’avancement des travaux sur le site devant abriter ces importantes manifestations, aux axes d’intervention et au programme scientifique de cet événement. A noter que notant que ces réunions annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI reviennent sur le Continent africain après avoir été organisées pour la première fois à Nairobi, au Kenya, il y a cinquante ans. Ce rendez-vous mondial consacré à l’examen de diverses questions liées aux domaines financiers et au secteur privé offre l’occasion de mettre en relief les réalisations majeures accomplies par le Maroc ainsi que les opportunités d’investissement offertes aux investisseurs internationaux au cours des vingt dernières années, afin d’accompagner les efforts déployés par le Royaume dans ce sens et de jeter la lumière sur la dynamique que vit le Maroc, à l’image de l’ensemble du Continent africain […] À date du mardi 25 juillet 2023, pas moins de 12 000 chambres ont été réservées dans les différents établissements hôteliers de Marrakech, sachant que la ville devrait accueillir 14 000 visiteurs pour l’événement, dont 4 500 officiels représentant les 189 Etats ».

La réunion inaugurale des Conseils des Gouverneurs s’est tenue en mars 1946 à Savannah, dans l’État de Géorgie (États-Unis), et les premières Assemblées Annuelles ont eu lieu la même année à Washington. À l’occasion des Assemblées Annuelles, plusieurs instances se réunissent, notamment le Comité du développement, le Comité monétaire et financier international (CMFI), et le Groupe des Vingt-Quatre. À l’issue de leurs réunions, le Comité du développement et le CMFI, ainsi que plusieurs autres groupes, publient des communiqués. Au programme des Assemblées Annuelles, une séance plénière est prévue au cours de laquelle les Gouverneurs traitent différentes thématiques. Les Conseils des Gouverneurs prennent des décisions sur la façon de traiter les problématiques monétaires internationales du moment, et approuvent les résolutions correspondantes. Les Assemblées Annuelles sont présidées par un Gouverneur du FMI et de la BM, cette présidence étant exercée par les pays membres à tour de rôle d’une année à l’autre. Réunissant un nombre considérable de responsables des pays membres, les Assemblées Annuelles offrent l’occasion de tenir des consultations plus ou moins élargies, de nature formelle ou informelle. De nombreux séminaires ont en outre lieu en marge de ces Assemblées, dont notamment des séances organisées par les services des deux institutions. Ces séminaires sont destinés à favoriser l’échange entre les représentants du secteur privé, les délégués des pays membres et les hauts responsables du FMI et de la BM.

