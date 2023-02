Suite au bulletin d’alerte de niveau orange émis par la Direction Générale de la Météorologie (DGM), faisant état de fortes pluies et de chutes de neige, attendues de jeudi à vendredi dans plusieurs provinces du Royaume, les autorités locales dans les zones concernées au niveau de la région Marrakech-Safi se sont fortement mobilisées pour faire face à tout risque et aux effets que peuvent engendrer ces conditions climatiques défavorables.

En effet, les autorités dans les provinces de Chichaoua, d’Al Haouz, d’El Kelaâ des Sraghna, de Rehamna et de la préfecture de Marrakech, ainsi que l’ensemble des services compétents sont fin prêts pour intervenir au plus près des populations, notamment dans les zones montagneuses et reculées de la région, afin d’assurer leur protection face à ces conditions climatiques difficiles, leur apporter l’aide et l’assistance nécessaires et leur garantir l’accompagnement approprié sur les plans social, médical et logistique.

Ces mesures ont porté aussi sur l’actualisation des recensements des douars qui risquent d’être affectés, des femmes enceintes et des personnes âgées, la mobilisation de l’ensemble des services concernés et des moyens humains et matériels dans les points d’interventions et le déploiement d’unités médicales mobiles et des équipes d’intervention et de déneigement.

A noter que la DGM a annoncé que de fortes rafales de vent, de fortes pluies parfois orageuses et des chutes de neige au-delà de 1.200 m, sont attendues de jeudi à vendredi dans plusieurs provinces du Royaume.

Dans un bulletin d’alerte de niveau orange, la DGM a précisé que de fortes pluies parfois orageuses (30 à 40 mm) concerneront les provinces d’Al Haouz, Khouribga, Settat, Chichaoua, El Kelaâ des Sraghna, Marrakech, Khemisset, Rehamna et Taroudant de jeudi à 18H00 à vendredi à 09H00.

Et d’ajouter que des chutes de neige de 10 à 15 cm sont également prévues vendredi dans les provinces de Taroudant, Chichaoua, Taza, Guercif, Sefrou, Al Hoceima et Tinghir.

LNT avec MAP

Partagez cet article :