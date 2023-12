Une convention de partenariat pour la réalisation de projets routiers et le renforcement et la mise à niveau du réseau routier dans la région Marrakech-Safi d’un montant global de 3 milliards de dirhams (MMDH), a été signée, vendredi à Safi, entre le ministère de l’Équipement et de l’Eau et le Conseil de la région Marrakech-Safi.

Paraphée par le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka et le président du Conseil de la région de Marrakech-Safi, Samir Goudar, en présence du gouverneur de la province de Safi, Lahoucine Chaynane, cette convention de partenariat, étalée sur la période 2023-2027, vise la réalisation de grands projets routiers et la réhabilitation et le renforcement de l’infrastructure routière au niveau de la région Marrakech-Safi.

Le budget mobilisé pour la réalisation de cette convention, qui porte sur le dédoublement et la mise à niveau de 484,5 kms de routes, s’élève à trois milliards de dirhams dont une contribution du ministère de 1,4 MMDH, et un financement de la région de l’ordre de 1,6 MMDH.

Ladite convention s’assigne pour objectifs de promouvoir la dynamique socio-économique et touristique au niveau de la région, de renforcer la sécurité routière, d’améliorer la fluidité du trafic et d’améliorer l’attractivité économique de la région à travers la réalisation, la mise à niveau et la réhabilitation de différents axes routiers de la région.

Visant aussi la réduction des disparités territoriales et sociales au niveau de la région, cette convention porte notamment sur le dédoublement de la route nationale N°8 reliant Marrakech et El Kelaa des Sraghna, le dédoublement de la route nationale N°7 reliant Marrakech et Safi ainsi que le renforcement et la mise à niveau de la route côtière Safi-Essaouira.

S’exprimant à cette occasion, M. Baraka a indiqué que la signature de cette convention coïncide avec l’intensification des efforts du gouvernement pour assurer la mise en œuvre des Hautes Instructions Royales visant la promotion du développement socio-économique dans les différentes régions du Royaume.

Le ministre a également mis l’accent sur l’élan de développement territorial que connaît la région Marrakech-Safi à travers le lancement d’une série de grands projets qui lui ont conféré la position de leader dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie aux niveaux national et international, et augmenté son attractivité pour les investissements nationaux et étrangers.

Il a, par ailleurs, mis en relief les atouts que recèle la région et ses potentialités industrielles, agricoles, énergétiques ainsi que sportives, rappelant dans ce sens que la région Marrakech-Safi s’apprête à accueillir des manifestations sportives d’envergure dont la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) et la Coupe du Monde 2030.

Par ailleurs, le ministre et la délégation l’accompagnant, a procédé au lancement des travaux de fortification et de renforcement de la façade maritime Jorf Amouni du site historique « Ksar Bhar » sur une longueur de 257 m. Ce projet ayant nécessité un coût global de 139 MDH, est lancé dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Equipement et de l’Eau, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le ministère de l’Intérieur, la région Marrakech-Safi et la Commune de Safi. Le but étant d’assurer la réhabilitation, la mise à niveau et la transformation du « Ksar Bhar » en un centre du patrimoine maritime national.

M. Baraka a également donné le coup d’envoi des travaux de dédoublement de la route nationale 7A sur une longueur de 8,3 km. D’un coût de 65 millions de dirhams, ce projet qui s’étale sur 14 mois vise à améliorer le trafic routier et à promouvoir l’attractivité économique et touristique de la province de Safi.

Par ailleurs, le ministre a rendu visite à deux stations de dessalement de l’eau de mer réalisées par l’Office chérifien des phosphates (OCP).

Le projet investissement EAU de l’OCP vise l’autonomie en eaux non conventionnelles des sites industrielles OCP en 2024 et à la contribution au programme national d’eau potable 2020-2027 en alimentant les villes et zones mitoyennes.

De même, le ministre a rendu visite à la station d’épuration des eaux usées (STEP) pour usage industriel de Safi. Ce projet réalisé par l’OCP vise la protection de l’environnement et la lutte contre la pollution via la réutilisation des eaux traitées pour les besoins industriels de l’OCP et la préservation des ressources en eaux douces.

Le ministre a, par ailleurs, effectué une visite de terrain au chantier des travaux de construction de six quais OCP au Nouveau port de Safi, où des explications lui ont été fournies sur l’état d’avancement des travaux.

LNT avec MAP

