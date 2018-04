PARTAGER Marrakech-Safi : 225 projets en cours de réalisation

Plus de 225 projets sont en cours de réalisation dans la région Marrakech-Safi d’un coût global de 15 MMDH, a indiqué samedi 21 avril, à Marrakech, le chef du gouvernement, Saâdeddine El Otmani.

S’exprimant lors d’une journée de communication avec des responsables, des élus, des investisseurs et des acteurs de la société civile de la région Marrakech-Safi, le chef du gouvernement a fait savoir que près de 105 autres projets proposés ont été examinés en interaction avec les besoins des populations.

Le chef du gouvernement, qui était accompagné d’une importante délégation ministérielle, a en outre, relevé que le gouvernement dispose d’une vision de réforme « claire » incluse dans le programme gouvernemental, laquelle vision oriente plusieurs chantiers de développement.

« Cette visite, 5e étape dans une série de rencontres régionales du gouvernement, représente un mécanisme parmi d’autres pour la mise en œuvre de la politique de proximité et une occasion pour renforcer la mobilisation collective autour du développement socio-économique au niveau de la région ainsi que la connaissance des moindres besoins, défis et programmes et le suivi de leur mise en œuvre », a-t-il ajouté.

Lors de cette rencontre, les élus et les acteurs de la société civile ont exposé les différentes contraintes et problématiques dont souffre la région Marrakech-Safi dans les domaines socioéconomiques, les infrastructures de base comme la santé, l’enseignement, la lutte contre l’habitat insalubre, le renforcement du réseau routier, la création de postes d’emploi au profit des jeunes, la protection de l’environnement, l’encouragement des investissements, la mobilisation du foncier pour le développement et l’alimentation en eau potable.

Les membres de la délégation ministérielle ont été unanimes à relever la nécessité de mettre en œuvre et réaliser les projets de développement programmés dans la région, accompagné le programme d’emploi élaboré par la région Marrakech-Safi, le développement de partenariats dans le but de renforcer le réseau routier, mettre à niveau le secteur de l’artisanat, la protection de l’environnement entre autres pour gagner le pari du développement durable dans cette région.

LNT avec Map