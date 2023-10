Le coup d’envoi du Forum régional d’inclusion économique des jeunes et de l’entrepreneuriat a été donné dimanche, à Marrakech, avec comme objectif de mettre en valeur les réalisations de la jeunesse talentueuse de Marrakech-Safi en matière d’entrepreneuriat et de création de valeur.

Organisé à l’initiative de la Wilaya de la région Marrakech-Safi, en partenariat avec la préfecture de Marrakech, les provinces de la région Marrakech-Safi, le Centre Régional d’Investissement (CRI) et les associations partenaires de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans la mise en œuvre du programme d' »amélioration des revenus et d’inclusion économique des jeunes », cet événement socioéconomique, qui se tient parallèlement aux Assemblées annuelles 2023 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, se veut une plateforme réunissant les parties prenantes pour discuter des défis et des perspectives de croissance en matière d’entrepreneuriat et d’inclusion économique.

Intervenant à la cérémonie d’ouverture de ce forum, le chef de la Division de l’Action Sociale (DAS) à la wilaya de la région Marrakech-Safi, Anouar Dbira Tlemçani, a indiqué que cet événement vise à mettre en valeur et évaluer les réalisations de l’INDH au niveau de la région Marrakech-Safi en matière d’inclusion économique des jeunes, les sensibiliser et les accompagner dans les domaines de l’entrepreneuriat et soutenir les filières de production à fort potentiel d’emploi à l’échelle de la région, et ce, en partenariat avec la Banque mondiale.

Cette rencontre s’inscrit en phase avec la vision prospective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui place les jeunes et le capital humain au centre des préoccupations afin de les motiver et de les inciter à faire preuve d’innovation et de créativité et, partant, à contribuer de manière efficace au développement du Royaume, a-t-il ajouté, relevant que le forum se veut aussi une occasion pour les jeunes et les étudiants d’échanger les points de vue autour de l’esprit d’entrepreneuriat, d’innovation et de créativité.

Dans des déclarations à la MAP, plusieurs porteurs de projets ont mis en relief l’appui technique et le financement fournis par l’INDH, qui leur ont permis de surmonter tous les défis.

Le projet « Aricazane » spécialisé dans la production du fruit du dragon (pitaya), dans la commune Khat Azakane (province de Safi), est un projet considéré comme unique en son genre, étant donné qu’il s’agit d’une culture en pleine extension au Maroc.

« Ce projet, à dimension socioéconomique, a vu le jour grâce à la précieuse contribution de l’INDH et aux efforts déployés par les autorités provinciales pour accompagner les jeunes porteurs de projets et garantir leur insertion économique », a indiqué dans une déclaration à la MAP, Redouane Kani, un des fondateurs de ce projet.

« L’idée du projet est née après 3 ans d’expérience dans la culture du fruit du dragon sur une superficie ne dépassant pas 300 m2 avant que la superficie ne soit étendue en raison de l’adaptation de ce type de cactus au climat de la région », a-t-il confié à la MAP.

M. Kani a souligné que ce projet ambitionne de contribuer à la création d’opportunités d’emploi, à la culture de 5 hectares de fruits du dragon d’ici 5 ans et servir de modèle inspirant pour les jeunes pour les encourager à créer leurs propres projets.

De son côté, Hiba Ghayati, fondatrice de l’entreprise « H. Kids », spécialisée dans la fabrication de meubles en bois pour enfants à Marrakech, a indiqué que l’INDH l’a encouragée à créer une entreprise après des débuts en tant qu’auto-entrepreneur, notant que sa société emploie aujourd’hui 15 salariés et aspire à ouvrir 30 boutiques à l’horizon 2028.

Le Forum régional d’inclusion économique des jeunes et de l’entrepreneuriat sert de plateforme unifiée puisqu’il accueille 83 exposants représentant les jeunes ayant bénéficié du programme de soutien à l’entrepreneuriat et dont le nombre s’élève à 1.663 porteurs de projets, outre 601 coopératives et petites et moyennes entreprises (PME) ayant profité du programme de « l’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes » de l’INDH.

LNT avec Map

Partagez cet article :