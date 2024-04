La 6ème édition du Prix Fashion Trust Arabia (FTA) se tiendra à Marrakech, en octobre prochain, dans le cadre de l’Année Culturelle Qatar-Maroc 2024, annonce l’organisation philanthropique initiatrice de ce concours de mode.

Cette initiative vise à renforcer les liens entre les nations et à célébrer le patrimoine culturel marocain.

Years of Culture Qatar-Maroc 2024 (L’année culturelle Qatar-Maroc 2024) a été lancée le 20 février avec une exposition spéciale de bijoux berbères au Musée d’Art Islamique de Doha, en reconnaissance des relations exceptionnelles entre les deux pays et les deux peuples frères, ainsi que des liens entre les Chefs d’État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani.

En choisissant Marrakech comme ville hôte de l’événement, FTA souligne les relations fortes entre le Qatar et le Maroc, ainsi que leur engagement commun à soutenir la culture arabe et à développer les talents régionaux. Le prix FTA 2024 accueillera des invités du monde entier pour explorer et célébrer le patrimoine culturel marocain, contribuant ainsi à des partenariats culturels durables.

Pour accompagner cette annonce, FTA a publié une courte vidéo mettant en vedette des talents marocains de divers horizons créatifs.

Le format de la présentation des finalistes, des délibérations des juges et de la cérémonie de remise des prix restera cohérent avec les éditions précédentes, assure FTA qui dévoilera prochainement le programme complet de ses événements.

L’initiative « Years of Culture » qui vise à renforcer les relations entre les nations et leurs peuples a désigné le Maroc comme partenaire du Qatar pour l’année 2024.

Il est à préciser que plus de 80 événements, y compris des expositions artistiques, des festivals et des événements culturels, sont prévus tout au long de l’année dans les deux pays.

