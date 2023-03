Le Maroc a réussi à développer un modèle de lignes de trains à grande vitesse conforme aux standards internationaux et tenant compte des spécificités du contexte national, a souligné, mardi à Marrakech, le Directeur Général de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), Mohamed Rabie Khlie.

« Toute nouvelle technologie requiert l’adoption d’un nouveau savoir-faire technique et le renforcement de partenariats fructueux et constructifs avec les différents partenaires », a ajouté M. Khlie à l’occasion de la 11è édition du Congrès Mondial de l’Union Internationale des Chemins de Fer (UIC) sur la grande vitesse tenu sous le thème « La Grande Vitesse Ferroviaire : la bonne vitesse pour notre planète ».

M. Khlie, également vice-président de l’UIC et président de l’UIC-région Afrique, a ajouté que le Royaume ne ménagera aucun effort pour partager cette expérience cumulée depuis des années, avec les pays ambitionnant adopter ce système ferroviaire de pointe.

« A la lumière des réalisations très encourageantes, l’ONCF s’attèle avec les autorités de tutelle et les acteurs concernés et privés, à élaborer une nouvelle phase pour le développement du secteur ferroviaire national, dont l’objectif consiste à poursuivre la cadence de sa modernisation, préserver son efficience et élargir l’étendue du réseau, accompagner les évolutions de la mobilité et contribuer de façon efficace, à relever les futurs défis conformément aux recommandations du Nouveau Modèle de Développement », a-t-il enchainé.

Après avoir mis l’accent sur l’ambition du Maroc à développer une industrie ferroviaire nationale, à travers un programme important d’acquisition d’une flotte de trains, dans la perspective de mettre en place un pôle d’import à l’instar des autres secteurs dans le cadre du Plan d’accélération industrielle, M. Khlie a relevé que cette 11è édition du Congrès représente une occasion idéale pour jeter la lumière sur les meilleurs choix pour ce genre de projets, tout en tenant compte des contraintes à caractère environnemental, historique, géographique, spatial, social, économique, technique et commercial.

Et de faire remarquer que le choix du Maroc pour pour abriter l’édition 2023 du Congrès Mondial UIC de la Grande Vitesse Ferroviaire témoigne de l’intérêt que porte cette Union au développement de ce genre de systèmes dans notre Continent tout, en reconnaissant l’importante évolution que connait le secteur ferroviaire au Maroc.

De son côté, le directeur général de l’UIC, François Davenne, s’est félicité que la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ait permis que le Maroc soit le premier pays du Continent à déployer une ligne grande vitesse, relevant que ce chantier a été au Royaume un immense succès, qui montre que le développement d’infrastructures ferroviaires fortes est à la fois une des principales solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi un vecteur de développement des échanges et d’une mobilité équilibrée et sobre.

L’Afrique est une région clé pour le développement ferroviaire, a-t-il soutenu, faisant remarquer que toutes les autres régions de l’UIC regardent avec attention les développements ferroviaires qui se déroulent actuellement à divers endroits du continent africain.

M. Davenne a aussi mis en relief la décision des pays membres de l’UIC, de revoir à la hausse leurs objectifs en 2019 même si ils étaient en avance par rapport à leur engagement de décarbonation pris en 2015.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 11è édition du Congrès Mondial de l’Union Internationale des Chemins de Fer (UIC) sur la grande vitesse connait la participation de représentants d’organisations ferroviaires internationales, de responsables gouvernementaux, de dirigeants d’entreprises ferroviaires, d’experts, de gestionnaires spécialisés dans le rail grande vitesse, de chercheurs, et des industriels du ferroviaire.

Organisé sous l’égide de l’UIC et de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), le Congrès Mondial de l’UIC sur la grande vitesse représente le meilleur cadre pour maximiser la valeur ajoutée des chemins de fer pour la collectivité et pour partager les dernières avancées technologiques.

Le Congrès comporte des tables rondes, des sessions parallèles où, les participants pourront avoir accès à des présentations, des discussions et des échanges approfondis sur les dernières technologies et les réalisations de la planification de la grande vitesse ferroviaire, la construction, la technologie et l’équipement, la gestion de l’exploitation et de la sécurité, outre une journée entièrement dédiée à des visites techniques.

LNT avec Map

Partagez cet article :