L’ouverture de l’ESC Clermont BS dans la ville ocre s’inscrit parfaitement dans le plan stratégique du Groupe Reveal 2022-27. Cette installation à Marrakech intervient ainsi après celle de Zhuhai et Pékin en Chine.

Au Maroc, l’ESC Clermont ambitionne de répondre aux attentes et aux besoins des étudiants et le monde des affaires en tout ce qui concerne de près ou de loin la perfection des compétences et l’excellence en Management.

A Marrakech, l’établissement propose aux étudiants le premier Programme Grande École (Diplôme visé Bac+5 – Grade de Master) délivré par une école française. Pour un début, l’ESC Clermont Marrakech compte commencer par les masters, alors que pour le programme Bachelors, il est en réflexion. Deux professeurs venus tout droit de la ‘‘maison-mère’’ ESC Clermont vont s’installer à Marrakech pour assurer les cours en permanence, alors que pour le reste des programmes au menu, d’autres professeurs y feront le déplacement. Pour la prochaine rentrée scolaire prévue en octobre prochain, quelque 80 étudiants sont attendus dans l’établissement marrakchi de l’ESC.

Il est important de préciser que l’idée de s’installer à Marrakech est le résultat d’un certain nombre de constats, notamment l’augmentation des candidatures émanant des étudiants marocains, associée à l’accélération notable de la population étudiante du Maroc au cours des dix dernières années, soit 162%, explique-t-on auprès de l’ESC BS, tout en précisant que 35% des étudiants internationaux de l’École sont issus du Maroc : 15% sont ‘‘freemovers’’ et 85% sont recrutés dans le cadre de partenariats entretenus avec des institutions académiques du pays. « De plus, au cours des trois dernières années, l’ESC BS Clermont a reçu plus de demandes d’admission de la part d’étudiants marocains que de places disponibles, soit 94 candidatures refusées », ajoute-t-on.

Concrètement, le campus de Marrakech accueille des étudiants en PGE 2 et PGE 3 du Programme Grande Ecole, formation historique de l’ESC Clermont BS doublement accréditée à l’international (AACSB et AMBA).

Ce programme élaboré en concertation avec son environnement local, national et international, il propose des spécialisations en adéquation avec les besoins et les évolutions des entreprises marocaines, notamment dans les secteurs de la banque, de l’automobile, de l’aéronautique, de la logistique ou encore du conseil. A ce titre, les spécialisations ‘‘Finance’’ seront proposées sur ce campus de Marrakech, puis l’offre de formation sera renforcée par les spécialisations ‘‘Management hôtelier et des entreprises touristiques’’ et ‘‘Sport Business’’, à la rentrée 2025.

Important également de préciser que le PGE, un programme généraliste complet, est organisé en modules d’une durée de 6 à 39 heures. Le PGE 2 se compose de 4 ‘‘mineurs métiers’’ et ‘‘mineurs transverse’’ obligatoires regroupant des fondamentaux en gestion. Chacun de ces modèles intègre une composante ‘‘ Management Durable’’ dans les enseignements. A préciser aussi qu’à l’issue de l’année PGE2, une passerelle sera possible vers le campus Clermont de Pékin où les étudiants auront la possibilité d’opter pour d’autres spécialisations s’ils souhaitent diversifier ou approfondir une compétence.

Le DG d’ISC Clermont BS, Richard Sopranot, explique que cette ouverture reste une avancée significative pour l’ESC Clermont BS, étant le premier établissement français à délivrer un PGE avec visa Bac+3 et Grade de Master.

François Perreault, directeur du campus de Marrakech de l’ESC Clermont BS, ne cache pas sa grande passion pour l’orientation et la formation des étudiants : « J’ai un réel attachement au contact avec les étudiants et les guider me passionne ».

Fondée en 1919, l’Ecole ESC Clermont BS bénéficie au Maroc d’un certain nombre de partenariat, notamment avec l’ENCG. Elle bénéficie également du soutien de l’Ambassade de France au Maroc, la CCI française au Maroc, la CGEM…

Le campus de Marrakech s’étend sur une superficie de 1 000 m2. Les installations comprennent 12 espaces, 5 grandes salles de cours parfaitement équipés, deux salles d’examens, deux salles de co-working, un Infolab, un rooftop, etc.

H.Z

