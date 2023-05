Le Groupe Socialiste – Opposition Ittihadya, en partenariat avec la Jeunesse Ittihadya et le Forum Mena-Latina, organise le Forum International des Jeunes Parlementaires Socialistes et Sociaux-Démocrates à Marrakech du 29 au 31 mai 2023. Cette première édition du forum vise à réunir des jeunes politiques socialistes et sociaux-démocrates du monde entier pour réfléchir ensemble aux moyens de promouvoir des politiques publiques progressistes et équitables.

Dans un contexte international marqué par des bouleversements géopolitiques, économiques, sociaux et environnementaux, le forum offre un espace d’échange et de débat pour identifier des solutions aux défis actuels. Il encourage les jeunes parlementaires à utiliser les nouvelles technologies et les réseaux sociaux pour mobiliser et sensibiliser à des causes importantes telles que la justice sociale, l’environnement et l’égalité des sexes.

Pendant trois jours, le forum permettra aux jeunes parlementaires de s’ouvrir à des perspectives internationales, d’inspirer et d’être inspirés par leurs homologues du monde entier. Il favorisera également le réseautage et la coopération sur les différentes thématiques qui préoccupent les socialistes et sociaux-démocrates dans le monde.

Abderrahim Chahid, Président du Groupe Socialiste – Opposition Ittihadya à la Chambre des représentants, a souligné dans son discours l’importance de la coordination entre les forces parlementaires et l’échange d’expertise pour renforcer la coopération dans la résolution des problèmes communs. Il a mis en avant l’engagement du Maroc à maintenir la paix, la stabilité, le développement économique et social, la lutte contre le terrorisme, la protection de l’environnement et la promotion des droits de l’homme et de la démocratie.

De son côté, Driss Lachgar, Premier Secrétaire de l’USFP a exprimé sa satisfaction à l’égard de l’initiative du Groupe Socialiste – Opposition Ittihadya, en partenariat avec la Jeunesse Ittihadya et le réseau MENA-Latina, qui vise à créer un espace de communication et d’échange pour les jeunes responsables et leaders socialistes et sociaux-démocrates. «Permettre aux jeunes militants des partis de pratiquer la vraie politique est un impératif pour assurer la continuité et le renouvellement de notre projet de société », affirme-t-il.

Et de souligner que les défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui dépassent les capacités d’un seul pays, même d’une superpuissance. La pandémie de Covid-19 a démontré la nécessité d’un effort conjoint de toute l’humanité dans la recherche scientifique, la coopération logistique, la concertation et la gestion économique et sociale. Cependant, la gestion de la pandémie a été marquée par la confusion et l’absence de coopération au niveau mondial.

Dans son discours, Lachgar évoque également l’importance de faire face aux défis du changement climatique et de développer un nouveau contrat mondial qui défende les droits de la planète et des générations futures. Les institutions de gouvernance internationale doivent être renouvelées pour répondre à ces nouvelles crises.

En ce qui concerne la crise économique mondiale, le leader de l’USFP affirme que le repli sur soi et les politiques protectionnistes sont insoutenables compte tenu de l’interdépendance des sociétés et des économies. Il propose de reconsidérer les modes de production en tenant compte de la souveraineté alimentaire, de l’autosuffisance, de la réduction de l’empreinte carbone et de l’utilisation de matières premières durables.

Le premier secrétaire soutient que le projet socialiste démocratique est inévitable et que ses signes ont déjà commencé à émerger. Il évoque l’expérience de certains pays d’Amérique latine qui ont réinventé le socialisme et obtenu des résultats bénéfiques. De plus, la pandémie de Covid-19 a souligné l’urgence d’un État social protecteur et d’investissements productifs et respectueux de l’équilibre environnemental et social.

Driss Lachgar appelle les jeunes leaders présents à contribuer au renforcement du projet socialiste démocratique et progressiste en apportant des réponses aux questions clés actuelles, telles que le maintien de la paix et de la sécurité internationales, l’élargissement des droits humains, la lutte contre la pauvreté et les disparités, le développement socio-économique, la conciliation entre croissance économique et préservation de la planète, la construction d’une société moderne et équitable, et la mobilisation politique et économique des jeunes.

Et enfin, il encourage les contributions des jeunes leaders à la promotion du projet social-démocrate et progressiste. Il propose également l’institutionnalisation d’une structure de coordination pour assurer une communication continue et une coopération entre eux sur les différents sujets abordés.

En réunissant des jeunes politiques engagés, le Forum International des Jeunes Parlementaires Socialistes et Sociaux-Démocrates aspire à être un laboratoire d’idées et de propositions pour des politiques publiques inclusives et durables.

