La 17è édition du Festival International de Danse Contemporaine « On Marche » aura lieu, du 1er au 9 mars prochain à Marrakech, sous le thème « la Spiritualité en danse contemporaine », ont annoncé les organisateurs.

Initié par le Chorégraphe Taoufiq Izeddiou, fondateur et directeur du festival, avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et en partenariat notamment avec l’Institut Français, le Conseil de la Région Marrakech- Safi, le Conseil Communal de Marrakech, l’Agence Wallonie- Bruxelles International (WBI), et le Goethe Institut, le Festival « On Marche » vise à contribuer à dynamiser la scène artistique et culturelle au Maroc, favorisant l’échange et la créativité autour de l’art de la danse contemporaine, ajoute la même source.

« On Marche » est devenu un évènement important dans le paysage culturel national et international, attirant des passionnés de danse, des professionnels de l’art et un public curieux des nouvelles tendances et expressions dans le domaine de la danse contemporaine, lit-on dans un communiqué des organisateurs.

Cette 17e édition invite à une réflexion autour de la spiritualité en danse, une spiritualité au sens large qui élève et unit, poursuit la même source, faisant savoir que la danse, quand elle est imprégnée par une spiritualité, peut devenir tant une quête mystique individuelle qu’une célébration collective.

Au programme de cette édition figurent des spectacles et des performances qui seront données par de grandes compagnies de danse issues notamment du Maroc, Jordanie, la Palestine, Tunisie, France, Belgique, Espagne, Allemagne, Canada, ainsi que de la République de Corée.

Les spectacles investiront plusieurs espaces de la ville, dont le Palais Bahia, le Palais Badii, le jardin de la Ménara, le Conservatoire régional de la musique et d’art chorégraphique, l’Institut français de Marrakech et l’Ecole Supérieure des Arts Visuels (ESAV).

Le festival comporte également des ateliers, des conférences et des rencontres avec les artistes, outre un Forum amorcé l’an dernier, qui poursuivra ses réflexions sur la place de la danse dans l’espace intellectuel marocain.

Le prix « Taklîf », qui vise à mettre en lumière une nouvelle génération de chorégraphes, lancé également en 2023, reviendra lui aussi pour une 2è édition, selon les organisateurs.

Autre moment fort attendu, un grand spectacle de danse contemporaine, où pourront se retrouver amateurs de danse, professionnels et grand public, dans une ambiance d’échange, de partage et de grande ouverture sur cette discipline, conclut la même source.

LNT avec MAP

Partagez cet article :