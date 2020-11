PARTAGER Maroclear : Maintien de la certification ISO 27001 V2013

Obtenue en 2013, et renouvelée en 2016 puis en 2019, la certification ISO 27001 v2013 de Maroclear a été maintenue suite à l’audit de surveillance mené courant octobre 2020 et validant les efforts fournis en faveur de la sécurité du patrimoine informationnels et des processus mis en place, annonce un communiqué du groupe.

La certification ISO 27001 v2013 est la référence principale en matière de sécurité de l’information. Le maintien du label obtenu par Maroclear à l’issue d’une mission d’audit de surveillance confirme la mise en œuvre effective du dispositif du Système de Management de la Sécurité du patrimoine informationnel de la société.

En sa qualité de Dépositaire Central, Maroclear veille quotidiennement sur sa conformité aux exigences et aux bonnes pratiques, notamment en matière de la sécurité de l’information, un gage de confiance pour l’Institution et pour la Place financière, selon le communiqué.

La certification a également permis d’instaurer en interne une culture de cyber sécurité au sein de Maroclear à travers la sensibilisation régulière des collaborateurs aux bonnes pratiques de la sécurité de l’information à appliquer quotidiennement. Ainsi, le label ISO 27001 version 2013 met en évidence la dynamique de l’amélioration continue de la sécurité de l’information du Dépositaire central, conclut le texte.

LNT avec CdP