Maroclear a réussi la bascule de l’ensemble de ses activités opérationnelles pour la 2ème fois

Maroclear a réalisé le 3 mai 2019 une bascule de l’ensemble de ses activités opérationnelles sur son site de secours, en simulant une indisponibilité totale de son Siège Social et ce dans des conditions réelles, annonce la société.

Pour ce faire, cette bascule a nécessité le déplacement effectif de l’ensemble des ressources nécessaires pour le déroulement des activités vers le site de back-up, à savoir :

L’ensemble des composantes de la plateforme métier TCS Bancs ;

Les réseaux télécoms ;

Les moyens logistiques ;

Les ressources humaines nécessaires.

Il faut souligner à cet égard que le niveau d’exigence a été rehaussé cette année en ce sens que la bascule de Maroclear intervient parallèlement à celle du RTGS de Bank Al-Maghreb sur leur site de back-up conférant ainsi à ce test une dimension de « Place ». A cet égard, Maroclear ambitionne pour les prochains tests d’élargir encore plus la base des acteurs concernés par le Plan de Continuité de Place en y intégrant également une bascule de certains Affiliés sur leur plan de secours (Banques, sociétés de bourse, etc.). En outre, la bascule de cette année a englobé à la fois les traitements de la journée du 03 mai et également tous les traitements de fin de journée de la veille. Par ailleurs, le retour à la normale intervient dans un contexte un peu plus compliqué à gérer puisque, en raison du Mois de Ramadan, il a fallu d’une part assurer un retour à l’horaire GMT (au lieu de GMT +1), et d’autre part, paramétrer le calendrier des traitements spécifique au mois de Ramadan.

Cet exercice de bascule a permis de tester la résilience des activités de Maroclear, et de se conformer ainsi, aux normes, recommandations, attentes des parties prenantes et bonnes pratiques les plus exigeantes en matière de continuité d’activité.

Face à toutes les contraintes précitées, grâce à la forte implication de l’ensemble des équipes et à la mobilisation de tous les moyens techniques et logistiques nécessaires, Maroclear a pu réussir cette bascule en traitant l’ensemble des opérations sur son site de Back-up et ce, dans les délais habituels et de manière transparente pour ses affiliés.

Ainsi, l’institution confirme sa capacité à assurer la continuité de ses services et à maitriser les risques inhérents à ses activités d’importance systémique, déclare-t-on auprès de Maroclear. En même temps, cet exercice permet aux dispositifs de continuité des activités de Maroclear de gagner en maturité et il peut être considéré comme une étape importante vers la certification du Système de Management de Continuité d’Activité de Maroclear.

LNT avec CdP