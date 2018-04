PARTAGER La marocaine Meyssane Alj Hakim, sacrée leader de l’industrie aux États-Unis

À 26 ans, la Marocaine Meyssane Alj Hakim, une ingénieure chez Intel Corporation, a été sacrée jeune femme leader de l’industrie aux Etats-Unis, lors de l’édition 2018 des « STEP Ahead Awards », dont la cérémonie de remise des prix s’est déroulée mardi soir à Washington.

La lauréate marocaine, qui occupe le poste d’Analyste de la Supply Chain dans l’entreprise de technologie américaine, est la seule femme arabe à recevoir cette consécration qui récompense la distinction dans la Science, la technologie, l’ingénierie et la production, d’où l’acronyme anglophone « STEP », une initiative du « Manufacturing Institute », relevant de la National Association of Manufacturers (NAM), créée en 1895.

Meyssane fait partie de 30 femmes de moins de 30 ans qui ont fait preuve de leadership au début de leur carrière. Ces 30 leaders émergentes sont parmi les 130 lauréates identifiées cette année comme étant « les meilleures parmi les meilleures femmes de l’industrie manufacturière », qui ont reçu cette distinction lors d’une cérémonie organisée au National Building Museum à Washington.

Cette initiative a été lancée en 2012 pour présenter l’impact des femmes dans le secteur manufacturier afin d’attirer et de retenir les talents dont l’industrie a besoin pour réussir. Elle a aussi pour but d’encourager ces femmes à encadrer et soutenir la prochaine génération de talents féminins à poursuivre des carrières dans le secteur de l’industrie manufacturière. « Je suis convaincue que plus les filles et les femmes entendent les histoires de ce à quoi ressemble la fabrication moderne et ce qui est possible, plus elles osent rêver de ce qu’elles peuvent faire dans le secteur manufacturier », a souligné Mme Carolyn Lee, Directrice exécutive du Manufacturing Institute.

« Les femmes que nous honorons ont le potentiel d’inspirer une nouvelle génération de fabricants », a-t-elle affirmé dans une déclaration à la MAP, en marge de la cérémonie qui s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités du monde de l’industrie et de membres du Congrès.

Au sein d’Intel Corporation, où elle s’occupe de la collecte et l’analyse des données de l’approvisionnement auprès des fournisseurs afin d’optimiser le processus de fabrication, Meyssane a contribué énormément aux résultats commerciaux du Programmable Solutions Group (PSG) de l’entreprise de la Silicon Valley.

Elle a mis en application son expertise de la Supply Chain pour améliorer la production et l’efficacité des outils et des processus de planification des approvisionnements de l’entreprise, souligne-t-on auprès de cette dernière.

En tant qu’analyste de la chaîne d’approvisionnement, Meyssane a mené de nombreux efforts, notamment une initiative de modélisation de la sécurité des stocks pour le portefeuille des produits PSG, qui s’est traduite par une augmentation de 20% des niveaux de service client.

LNT avec Map