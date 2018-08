PARTAGER Le Marocain Zakaria Tijarti vainqueur du GP SM le Roi Mohammed VI de Kickboxing

Le Marocain Zakaria Tijarti a remporté la 4-ème édition du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de Kickboxing, disputée samedi soir dans la salle couverte Al Hizam de la ville de Laâyoune.

Tijarti s’est adjugé le titre après sa victoire en trois rounds contre son adversaire italien Enderson Bonat.

Organisée par la Fédération royale marocaine de kick boxing, muay thaï, savate et disciplines assimilées, cette édition a réuni de nombreux grands athlètes de cette discipline venus d’Italie, de France, de Finlande, des Pays-Bas, de Turquie, d’Allemagne, du Koweït, en plus des champions marocains.

Lors de cet évènement qui s’est déroulé en présence du Wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Yahdih Bouchaab, d’élus, de responsables et d’acteurs locaux, en plus du président de la Fédération royale marocaine de kick boxing, muay thaï, savate et disciplines assimilées, Abdelkrim Hilali.

Cette compétition sportive mondiale a été marquée par plusieurs combats opposant des champions sélectionnés parmi les meilleurs.

Le champion marocain Anas Aarass (- 66 kg) a battu le Finlandais Lauri Suomela, tandis que l’autre Marocain Ayoub Hatti (catégorie 76 kg) a signé une victoire par KO contre le Français Kevin Geffroy.

Le Marocain Ahmed Aoutli (- 69 kg) a été battu par Marcelino Kemna des Pays-Bas.

Chez les dames, la Marocaine Houda Annabi a perdu son match de la catégorie moins de 55 kg contre sa rivale Ella Grapperhaus d’Allemagne.

LNT avec MAP