Le Marocain Adil Moussaoui remporte la 1ère édition de l'Eco-Trail d'Amizmiz

Le coureur marocain Adil Moussaoui a remporté la première édition de l’Eco-Trail d’Amizmiz, disputée dimanche dans la région de Marrakech sur une distance de 29 Km, apprend-on auprès des organisateurs. La pluie fine qui s’est abattue sur la région d’Amizmiz, rendant le terrain un peu glissant et boueux, n’a pas empêché Moussaoui de boucler la distance en 2h37min22sec, devançant Ismail Aitomar (02 :45.55) et Ifquirine Youssef (02 :52.34).

Au terme de cette course, organisée à l’initiative de Trail Maroc et l’Agence de marketing sportif Trans Atlas Sport Management (TSM), le président de Trail Maroc, Anis Gandoura, a indiqué que les premiers coureurs devaient franchir la ligne d’arrivée en 3 heures, mais Moussaoui a été plus rapide en bouclant la course en 2 heures et 37 minutes.

Dans l’épreuve du 17 km, la victoire est revenue à Adil Belmadani en 1h57min17sec, devant Saïd Mountassir et Amin Kroulil. Enfin, le 7 km a été remporté, chez les dames, par la jeune Safaa Benezzine en 38min2sec et chez les hommes par Rbah Nabil en 28min 28sec.

Le prochain Eco-Trail aura lieu le 30 septembre prochain à Dar Bouazza, près de Casablanca, au milieu des dunettes, de la plage et l’air marin.

LNT avec Map