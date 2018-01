PARTAGER Le Maroc veut inscrire le Malhoun au patrimoine de l’UNESCO

Le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj, a indiqué, mardi à Rabat, que son département œuvre en partenariat avec l’Académie du Royaume du Maroc à l’élaboration du dossier de candidature pour l’inscription de l’art du Malhoun sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité en vue de faire perpétuer, mettre en valeur ce patrimoine culturel immatériel du Maroc et favoriser son rayonnement.

S’exprimant lors d’une rencontre de concertation autour du projet relatif à l’inscription de l’art du Malhoun sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO, M. Laaraj a souligné que cet art authentique marocain est un patrimoine civilisationnel et culturel national et une fierté pour les Marocains, vu qu’il fait partie de leur identité et leur culture et contribue au raffinement des relations sociales et à l’instauration de la cohésion sociale.

De ce fait, l’art du Malhoun vient répondre aux critères relatifs au patrimoine culturel immatériel, tels qu’ils sont annoncés dans la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en 2003, et approuvé par le Maroc en 2006, a-t-il noté, faisant savoir que son département œuvre inlassablement à la mise en œuvre de cette convention à travers la promotion et la préservation de l’art du Malhoun.

De son côté, le président des Commissions du Malhoun et membre de l’Académie du Royaume du Maroc, Abbas El Jirari, a mis en avant l’importance de cette rencontre scientifique et culturelle qui constitue une occasion pour débattre des actions à entreprendre pour inscrire l’art du Malhoun sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO, notant que l’Académie du Royaume du Maroc déploie des efforts énormes pour préserver ce style musical sublime et authentique.

Dans ce cadre, El Jirari a rappelé que l’académie du Royaume du Maroc s’est attelée depuis 12 ans à rassembler ces oeuvres (poèmes de « Chioukhs ») qui sont très dispersées un peu partout au Maroc et en a publié le dixième recueil poétique (Diwane).

LNT avec Map