Le Maroc va doter chaque région de « Cités des Métiers et des Compétences »

Toutes les régions du Royaume seront dotées de « Cités des Métiers et des Compétences », des structures multisectorielles et multifonctionnelles appelées à devenir un levier stratégique de la compétitivité et un facteur majeur de l’insertion des jeunes dans la vie active, a déclaré le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi, lors de la séance de présentation, devant le Roi Mohammed VI, de la Feuille de route relative au développement du secteur de la formation professionnelle.

Ces nouvelles Cités vont privilégier des formations qui répondent aux spécificités et aux potentialités de chaque région, à la fois dans les métiers liés aux domaines d’activités porteurs de l’écosystème dans lequel elles s’implanteront, mais aussi dans les métiers du futur tels que le Digital-Offshoring, a expliqué, jeudi au Palais royal à Rabat, M. Amzazi.

Le ministre a ajouté que ces futurs espaces devront comporter des structures spécifiques à l’instar des chaines de production pédagogiques, des centres de simulation et les halls technologiques, de façon à recréer l’environnement professionnel nécessaire à l’acquisition des compétences s’inscrivant dans la pratique réelle d’un métier.

Les « Cités des Métiers et des Compétences » fonctionneront sur la base du principe de la mutualisation dans un esprit d’optimisation de l’utilisation des ressources disponibles, notamment pour les plateformes numériques, les Centres de Langues, les Career Centers, les bibliothèques et médiathèques, les internats et les terrains de sport, a-t-il dit.

Il a, à cet égard, fait savoir que les formations liées au Digital-Offshoring seront déployées dans les 12 régions du Royaume, alors que celles se rapportant à l’Intelligence artificielle seront proposées au sein des régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Casablanca-Settat.

Pour l’agriculture-agroindustrie et l’industrie, secteurs majeurs et à très large spectre, leurs filières de formation seront proposées dans la majorité des régions, avec, en outre, des filières relatives à l’Industrie navale à Agadir et Casablanca.

Huit régions devront, de leur côté, accueillir des formations en Hôtellerie-Tourisme, l’autre secteur clé de l’économie nationale, a ajouté M. Amzazi.

En matière de Santé, seules les huit régions disposant d’un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) fonctionnel ou en cours de construction accueilleront des filières de santé, afin de pourvoir ces centres hospitaliers en profils adéquats.

Le ministre a également souligné que les formations d’artisanat seront déployées essentiellement dans les régions de Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Drâa-Tafilalet, au sein desquelles cette activité est prépondérante, conformément aux Instructions royales.

Sur le registre des méthodes pédagogiques, a-t-il poursuivi, l’approche préconisée privilégie la maîtrise des langues, l’approche par compétences, avec une priorité à la formation en milieu professionnel par le biais de l’alternance et l’apprentissage.

M. Amzazi a fait observer que les « Cités des Métiers et des Compétences » seront implantées au sein d’écosystèmes au niveau régional, dans la logique d’une véritable proximité avec le monde professionnel.

L’ambition est, selon le ministre, de faire en sorte que ces structures puissent « incarner de véritables modèles d’efficience pour les dispositifs déjà existants, qui seront quant à eux appelés à être réhabilités et optimisés dans le cadre d’une mise à niveau globale de l’offre de formation proposée ».

Conformément aux orientations royales éclairées émanant des réunions précédentes, ces nouvelles Cités pourront accueillir et développer l’ensemble des programmes destinés aux jeunes travaillant dans le secteur informel, visant à renforcer leurs compétences techniques et transversales, notamment en langues, afin de leur permettre d’intégrer le secteur formel dans des conditions satisfaisantes.

Dotées du statut de sociétés anonymes filiales de l’Office de la Formation professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que d’un conseil d’administration tripartite (professionnels, région, État), les « Cités des Métiers et des Compétences » devront ouvrir leurs portes dès la rentrée 2021, a fait savoir le ministre.

« L’échéancier de la Feuille de route relative à la Formation professionnelle prévoit le lancement des études relatives à la consistance physique des Cités et à leur ingénierie pédagogique est prévu dès ce mois d’avril 2019, ainsi qu’un démarrage des constructions en janvier 2020, afin que l’ouverture progressive de ces nouvelles structures puisse débuter à la rentrée 2021 et se poursuivre à la rentrée suivante », a précisé le ministre.

Dotées d’un Conseil d’administration tripartite, impliquant les Professionnels, la Région et l’Etat, ces Cités nécessiteront un investissement à hauteur de 3,6 milliards de dh provenant de la contribution de l’Etat, de l’OFFPT et des régions, a-t-il dit.

Ainsi, a fait observer M. Amzazi, la stratégie de développement du secteur de la formation professionnelle, permettra au Maroc de rentabiliser l’existant, tout en instaurant les réformes nécessaires pour faire de ce secteur un véritable levier de la croissance économique nationale, mais aussi un facteur conséquent d’enrichissement du capital humain.

Un appui à l’agriculture et à la pêche

La Feuille de Route relative au développement de la formation professionnelle et à la création des « Cités des Métiers et des Compétences », est susceptible de contribuer à la promotion des secteurs de l’agriculture et de la pêche maritime, a souligné le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Aziz Akhannouch.

Un chantier royal d’envergure, cette Feuille de Route vise également le développement des secteurs de l’agriculture et de la pêche maritime via notamment la création, au niveau des régions qui disposent d’un fort potentiel en la matière, de Centres de formation professionnelle de nouvelle génération, a assuré M. Akhannouch dans une déclaration à la presse à l’issue de la séance de présentation de cette nouvelle feuille de route.

Ce programme permettra également une qualification adaptée des jeunes pour une meilleure intégration socio-professionnelle de cette frange de la société, a-t-il dit.

LNT avec MAP