PARTAGER Maroc-USAID: 94 millions USD pour le développement socio-économique inclusif

Un accord de don d’une valeur de 94 millions de dollars (environ 846 millions de dirhams) a été signé, mercredi à Rabat, entre le Maroc et l’Agence américaine pour le développement international (USAID) pour le financement du programme de développement socio-économique inclusif.

Ce programme est composé de trois volets. Le premier est relatif à un programme de développement local intégré qui englobera le secteur de la croissance économique et de la gouvernance dans les régions pilotes de Marrakech-Safi et Beni Mellal-Khénifra.

Le deuxième concerne la création de partenariats public-privé dont l’un porte sur la création d’un pôle technologique de réalisé virtuelle (RV) et de réalité augmentée (RA) au sein d’une institution universitaire.

Il s’agit enfin du soutien des activités qui raffermissent la résilience des communautés, en renforçant les capacités des institutions clés et des organisations de la société civile à fournir des services aux jeunes en situation de risque dans les communautés vulnérables.

A cette occasion, le ministre de l’Économie et des Finances, Mohamed Benchaaboun, s’est félicité, à cette occasion, de l’intérêt que porte l’USAID au développement économique et social du Maroc, soulignant sa satisfaction de la qualité des projets réalisés avec un appui financier du gouvernement américain.

Le ministre a aussi rappelé la conclusion de l’accord de libre échange établi entre le Maroc et les États-Unis en 2006, notant que les échanges commerciaux ont connu une progression remarquable depuis cette date. Il a, par la même, formé le souhait de voir ces échanges se développer davantage et de s’étendre à d’autres domaines notamment l’industrie, les technologies d’information et l’agro-industrie.

Cet accord créera de nouveaux programmes et élargira ceux qui sont en cours dans le cadre des liens forts entre les États-Unis et le Maroc, a souligné, pour sa part, la chargée d’affaires de l’ambassade américaine au Maroc, Jennifer Rasamimanana, ajoutant que l’accord vient appuyer, entre autres, les efforts menés par le Royaume dans la mise en œuvre du processus de régionalisation avancée.

La diplomate américaine a également mis l’accent sur les « Career Centers » dont les services ont bénéficié à quelque 200.000 jeunes, se disant « impressionnée du dynamisme et de la créativité des partenaires marocains et de tout ce que les Marocains et Américains peuvent accomplir lorsqu’ils travaillent la main dans la main ».

De son côté, la directrice de l’USAID Brooke Isham a indiqué que la signature de cet accord est l’aboutissement de plusieurs mois de concertation et de coopération, relevant que l’accord marque « une nouvelle ère » de collaboration entre l’Agence et le Maroc.

LNT avec Map