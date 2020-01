PARTAGER Maroc-UE : Un partenariat « plus que jamais nécessaire », selon les deux parties

À l’issue de la rencontre, mercredi soir à Bruxelles, entre Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité, vice-président de la Commission européenne et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, les deux parties ont exprimé leur ambition de promouvoir le « Partenariat euro-marocain de prospérité partagée », comme cadre novateur d’une relation stratégique et privilégiée au service de leurs intérêts mutuels.

Elles ont ainsi convenu de poursuivre la mise en œuvre de ce partenariat structuré en quatre espaces et deux axes à caractère horizontal, de renforcer son efficacité et de concourir à forger ensemble l’avenir de leur relation, et ont souligné que le Partenariat UE-Maroc est « plus que jamais nécessaire pour stimuler la coopération régionale au bénéfice de la stabilité, de la prospérité et d’un développement inclusif et afin de mieux répondre aux défis régionaux et globaux ».

Les deux responsables ont réaffirmé leur engagement en faveur de la paix et la sécurité notamment dans la région du Sahel et en Libye et exprimé leur volonté de poursuivre leur soutien à une solution politique en particulier dans la crise libyenne, sur la base de l’Accord politique de Skhirat. Sur ce point, le Haut Représentant a salué le rôle du Maroc dans le dossier Libyen.

Les deux responsables ont également rappelé leur appui au processus politique des Nations Unies visant à parvenir à une solution politique, juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara, qui repose sur le compromis en conformité avec les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, notamment la résolution 2494 du 30 octobre 2019.

Enfin, le Haut Représentant a pris note positivement des efforts sérieux et crédibles du Maroc à cet effet, et a encouragé toutes les parties à poursuivre leur engagement dans un esprit de réalisme et de compromis.

LNT avec MAP