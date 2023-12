Dans le cadre du projet de coopération triangulaire « Link up Africa » initié par le Royaume du Maroc et l’Union Européenne au profit d’autres pays africains, l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), la Délégation de l’Union européenne au Maroc et l’Agence belge de développement (Enabel), ont organisé à Casablanca du 14 au 20 Décembre 2023, le 2ème programme de renforcement des capacités sous le thème « Accélérer l’accès à l’énergie dans les meilleures conditions de qualité et d’économie », au profit de 21 participants, essentiellement des responsables et hauts cadres exerçant au sein de Ministères et organismes de gestion de l’énergie électrique, issus de 11 pays africains anglophones à savoir : Burundi, Eswatini, Éthiopie, Gambie, Ghana, Kenya, Malawi, Rwanda, Sierra Leone, Somalie et Tanzanie.

D’une durée d’une semaine, ce programme de renforcement de capacités a été mis en place en partenariat avec le « Centre des Sciences et Techniques de l’Electricité (CSTE) » de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE). Ce programme a permis d’échanger les expériences entre les participants et les experts et de présenter l’expertise marocaine dans les domaines de l’électricité, de l’efficacité énergétique et de l’électrification rurale à travers des sessions de formation dispensées par des experts de l’ONEE et des visites de sites et de grandes infrastructures de production et de gestion de l’électricité.

A l’issue de ce programme, des certificats de formation ont été remis aux participants, qui ont exprimé leur entière satisfaction quant à la richesse du programme, la qualité des interventions ainsi que des différents échanges et interactions entre participants et experts de l’ONEE.

A PROPOS DU PROJET « Link up Africa »

Le projet de coopération triangulaire « Link up Africa » entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne au profit d’autres pays africains, mis en œuvre par l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et l’Agence belge de développement (Enabel) vise à renforcer la coopération technique, les liens académiques et économiques entre le Maroc et d’autres pays d’Afrique subsaharienne avec un accent mis sur le développement des opportunités économiques des étudiants et lauréats des programmes de coopération académique initiés par le Royaume du Maroc dans le cadre de la coopération Sud-Sud du Royaume.

LNT avec Cdp

Partagez cet article :