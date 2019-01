PARTAGER Le Maroc dans le top dix des visiteurs de Médine et la Mecque, selon AccorHotels

A Casablanca, mardi soir, le top management des six établissements hôteliers premium en Arabie Saoudite du groupe français Accor a tenu à souligner qu’à travers ses hôtels de luxe, le Groupe AccorHotels souhaite offrir la meilleure expérience aux voyageurs marocains qui souhaitent effectuer un voyage spirituel distinctif afin d’accomplir la Omra et le Hajj à la Mecque et à Médine, mais aussi, découvrir les villes saintes autrement, à travers les monuments qui tracent l’histoire de l’Islam.

Et d’ajouter que le Maroc fait partie des dix premiers pays en termes de nombres de pèlerins qui affluent en Arabie Saoudite pour accomplir la Omra et le Hajj (pèlerinage) au cours des dernières années.

‘‘Pour cette raison, AccorHotels œuvre pour assurer le confort et l’accompagnement adéquats aux pèlerins marocains, en mettant à leur disposition un personnel hautement qualité de nationalité marocaine parlant l’arabe et le français pour une meilleure communication. Les hôtels disposent également de chefs marocains pour proposer aux pèlerins une gastronomie marocaine authentique’’, dit-on auprès des managers d’Accor Hotels.

Et de rappeler dans le même sens que depuis son installation à la Mecque et Médine, et surtout lors des dernières années, le Groupe Accor Hotels met un point d’honneur à garantir aux pèlerins marocains une hospitalité idéale, dans le respect des normes internationales et répondant à leurs exigences spécifiques. En 2018, le groupe a présenté une nouvelle vision qui consiste à introduire le secteur hôtelier à La Mecque et à Médine avec un nouveau concept et de nouveaux services premiers en leurs genres et ce, pour soutenir les objectifs du Royaume d’Arabie Saoudite à fournir les meilleurs services aux pèlerins.

À cet égard, le Groupe collabore étroitement pour contribuer à la réalisation de la vision de l’Arabie Saoudite du tourisme 2030 de porter le nombre de visiteurs à 30 millions par an et ce, en commençant par une augmentation de la capacité de la Sainte Mosquée lancée par le roi Salmane, et qui progresse à un rythme rapide, avec une expansion de 1,47 million de mètres carrés incluant 78 nouvelles portes, en plus d’un nouveau bâtiment de sept étages qui contient 74 salles décorées pour la prière, d’une superficie de 250 000 mètres carrés et un espace central de 5 000 mètres carrés.

Il y a également eu l’inauguration du train Al Haramain avec le lancement des voyages commerciaux sur une ligne de chemin de fer de 450 km, ce qui réduira à deux heures le temps de trajet entre la Mecque et Médine avec une capacité estimé à 60 millions de passagers par an.

Dans le même sens, on notera la mise en place du parcours électronique pour l’obtention du visa pour Omra et Hajj, ainsi que l’adoption du bracelet électronique qui contient toutes les informations. Ces deux mesures impacteront positivement l’expérience des pèlerins.

Également, les travaux dans le nouvel aéroport international King Abdulaziz à Djeddah sont en cours d’achèvement, ce qui permettra d’augmenter considérablement la capacité d’accueil de ce dernier et faciliter, donc, le flux des voyageurs et leur déplacement….

Pour rappel, les hôtels du Groupe AccorHotels proposent aux visiteurs plus de 6000 chambres et suites, dotées d’équipements dernier cri et offrant une vue directe sur la Kaaba et la Sainte Mosquée pour que les visiteurs jouissent de la particularité et le confort du lieu tout en accomplissant leurs rituels religieux lors de leur visite. Les hôtels reçoivent plus de 15 000 clients par jour et emploient plus de 3 000 collaborateurs pour veiller à leur confort.

Leur location avantageuse, au cœur d’Abraj Al Bait, qui contient un musée d’art islamique, plus de 4 000 magasins et boutiques répartis sur cinq étages, et un accès à des salles de prière pouvant accueillir plus de 10 000 fidèles, leur confère un avantage certain.

H.Z