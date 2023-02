Le Maroc a brillé lors de la 77ème édition de la Mercedes-Benz Fashion Week, tenue à Madrid, le 18 février 2023.

Pour la première fois, deux créateurs marocains ont clôturé le grand défilé de la semaine de la mode espagnole. Invités par l’Office national marocain du tourisme à représenter le Maroc lors de l’évènement « Morocco, Kingdom of Light » (Maroc, terre de lumière), Albert Oiknine et Artsi Ifrach se sont illustrés lors de ce rendez-vous mondial de la mode, à travers des collections hautes en couleur reflétant parfaitement la tradition, la modernité et le patrimoine du Maroc.

« Je suis fier de représenter le Maroc lors de la Fashion Week de Madrid. Mes créations sont synonymes de féminité, d’authenticité, d’orientalisme. Elles représentent clairement, un artisanat marocain inspiré d’un univers oriental et traditionnel qui se mêle à l’héritage andalou », a affirmé Albert Oiknine suite à la présentation de sa collection.

Lors du défilé de clôture de la 77ème édition de la Mercedes-Benz Fashion Week, Oiknine a présenté une collection de teintes naturelles, en nude, or, blanc et ivoire.

Albert Oiknine est un créateur de renom qui a su mettre en avant l’artisanat marocain avec une touche d’influences occidentales pour offrir des pièces sophistiquées et élégantes. Il est considéré comme le créateur de référence de la Maison royale du Maroc.

Ses collections « Caftan du Maroc » ont défilé sur les podiums internationaux à Paris, Berlin, Londres, New York, Chicago, Milan, Doha, Dubaï et Abou Dhabi. Le créateur a également organisé des shows privés pour des princesses du Moyen-Orient ou encore des acteurs internationaux comme Will Smith. Il a également réalisé des costumes de cinéma pour Tom Hanks et Amira Casar.

La participation d’Albert Oiknine à différents événements internationaux montre l’attrait que suscite la mode marocaine auprès d’un public international.

Partagez cet article :