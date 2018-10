PARTAGER Maroc Telecom renforce sa connectivité au Maroc et en Afrique, pour préparer la 5G

Dans un contexte de progression constante du marché, Maroc Telecom fait face à la croissance du trafic Internet, ce qui demande l’investissement dans des équipements réseau à capacités importantes permettant de véhiculer le trafic Internet avec du très haut débit, d’autant plus en préparation des prochaines transitions technologiques, nous apprend un communiqué de l’opérateur.

Plus concrètement, pour accompagner la mise en place des nouvelles technologies de haut débit (Type FTTH, 5G etc.), il est nécessaire qu’un opérateur télécoms renforce constamment sa Bande Passante à l’international (BPI).

Dans ce sens, le Groupe Maroc Telecom procède en continu à l’extension de la bande passante, aussi bien au niveau des réseaux d’accès, des Backbones et à l’international via les câbles sous-marins, afin d’accompagner le développement des usages.

Rappelons que l’opérateur historique a déployé, à ce jour, trois câbles à fibres optiques, à savoir :

Transafricain, câble terrestre de près de 6.000 km reliant le Maroc, le Burkina Faso, le Niger, le Mali et la Mauritanie, inauguré par le Roi Mohammed VI en 2014 ;

Le Loukkos, câble sous-marin reliant Asilah à Rota-Seville en Espagne inauguré en 2012 ;

L’Atlas Offshore, câble sous-marin de 1.634 km reliant Asilah à Marseille, inauguré en 2006.

Ainsi, entre 2015 et 2018, Maroc Telecom a quasiment multiplié par 4 la capacité de sa Bande passante à l’internationale (de 370 Gb/s en 2015 à plus d’un Tb/s à fin août 2018).

S’adapter aux nouveaux usages, avec la 5G en ligne de mire

L’extension de la capacité internationale garantit aux internautes une connectivité redondante et sécurisée avec une qualité de service en amélioration continue. En effet, compte tenu de la part de plus en plus croissante de la vidéo dans l’usage de l’Internet, et de l’avènement massif des téléviseurs connectés (IPTV), Maroc Telecom aspire à augmenter le débit offert à ses abonnés pour assurer la qualité de service exigée par ces types d’usage, continue le texte du communiqué.

A travers ces actions, Maroc Telecom anticipe ainsi l’avènement de la 5G, une nouveauté technologique majeure qui permettra non seulement de décupler le débit, mais aussi d’améliorer le temps de réaction (temps de latence plus faible) et une fiabilité des échanges de données. Elle permettra également d’absorber d’importantes quantités de données et de supporter un nombre très important de connexions et multiplier les cas d’usages. Elle sera polyvalente, afin de s’adapter aux besoins de chacun : performances, économies d’énergie, objets connectés, intelligence artificielle, etc.

