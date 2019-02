PARTAGER Maroc Telecom nommée marque préférée des Marocains aux « Impériales 2019 »

Maroc Telecom a été nommée marque marocaine préférée des citoyens, tous secteurs d’activité confondus. Elle a remporté le Trophée « Love Brand 2019 » lors de « Les Impériales 2019 ».

Maroc Telecom est la première marque nationale à figurer dans le classement des marques préférées. Elle est ancrée dans le cœur de tous les Marocains et continue de bénéficier de leur confiance, selon un communiqué du groupe. Au fil des années, Maroc Telecom, leader du marché des télécommunications, a créé un attachement émotionnel fort et durable avec ses clients, et s’est frayé une place de premier choix dans tous les foyers, développant ainsi un important capital sympathie auprès des Marocains, de génération en génération, qui portent la marque dans leur cœur, déclare-t-on auprès de l’opérateur.

Cette consécration, Maroc Telecom la doit à la confiance des consommateurs et tient à les remercier pour leur fidélité, conclut le communiqué.

LNT avec CdP