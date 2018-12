PARTAGER Maroc Telecom nommé pour la 2ème fois « Meilleur opérateur africain » de l’année

Le Groupe Maroc Telecom a remporté, pour la deuxième année consécutive, le prix du «Meilleur opérateur africain» lors des « Telecom Review Excellence Awards 2018 », annonce un communiqué de l’opérateur.

Avec plus de 61 millions de clients, répartis dans dix pays en Afrique, le Groupe Maroc Telecom continue d’affirmer sa position d’acteur majeur pour l’essor des télécommunications et le développement économique sur le continent, dit-on auprès du groupe.

Le Groupe Maroc Telecom poursuit le renforcement de sa position sur le marché du Haut et Très Haut Débit à travers la généralisation de l’accès à la technologie FTTH (Fiber To The Home) et 4G. Dans ses filiales, la généralisation des technologies haut-débit s’est matérialisée en 2018 par le lancement de nouvelles générations de réseaux et l’obtention de nouvelles licences. Le Groupe renforce constamment les synergies avec ses filiales dans le but de valoriser ses investissements en partageant le savoir-faire et les expertises technologiques et opérationnelles, selon le management.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu lors du «Telecom Review Leaders Summit 2018», qui a rassemblé les leaders du secteur des télécommunications et des nouvelles technologies. La sélection des gagnants a été effectuée par un jury composé des experts de l’industrie des télécommunications et du secteur des TIC.

LNT avec MAP