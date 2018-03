PARTAGER Maroc Telecom célèbre le « Earth Hour » en éteignant ses lumières ce samedi soir pendant une heure

Maroc Telecom témoigne de son engagement pour lutter contre le changement climatique et participe, pour la deuxième année consécutive, à l’action internationale « Earth Hour » le samedi 24 mars à 20h30.

En effet, Maroc Telecom participe à l’opération « Earth Hour 2018 ». Une heure pendant laquelle, citoyens, pouvoirs publics et acteurs économiques sont invités à éteindre les lumières pour promouvoir l’économie d’énergie et, par conséquent, la lutte contre le changement climatique.

A l’instar de plusieurs grands monuments, de par le monde, la Tour de Maroc Telecom s’arrêtera donc de briller ce samedi soir, de 20 h 30 à 21h30.

Les enseignes lumineuses des agences commerciales et autres bâtiments de Maroc Telecom seront également éteintes ainsi que les lumières et les appareils non essentiels.

Maroc Telecom a décidé de mobiliser ses salariés en les invitant tous à participer à cet élan mondial.

Le « Earth Hour » ou ‘’une heure pour la planète’’ est une manifestation annuelle organisée tous les derniers samedi de mars, à l’initiative du World Wide Fund for Nature (WWF). Elle consiste à couper les lumières et débrancher les appareils électriques non essentiels pendant une heure. Elle incite à réfléchir sur l’impact des habitudes de consommation en vue de les changer durablement.

Opérateur engagé dans la protection de l’environnement depuis plusieurs années, Maroc Telecom dispose d’une politique environnementale fondée sur la réduction de l’impact environnemental de ses activités ainsi que sur sa mobilisation, au côté de la société civile, pour faire face aux grands enjeux environnementaux (changement climatique, biodiversité, etc.).

LNT avec Cdp