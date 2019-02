PARTAGER Maroc Telecom, en belle croissance, accueille un nouveau membre du Directoire

Maroc Telecom, dans un communiqué publié récemment, annonce des réalisations supérieures à ses objectifs :

» Forte progression de la base clients Groupe à 61 millions de clients (+6,5%) ;

» Croissance soutenue du chiffre d’affaires consolidé (+3,1%) ;

» Au Maroc, très bonne performance du chiffre d’affaires Mobile qui progresse de 4,7% ;

» Croissance de l’EBITDA du Groupe (+4,1%) et amélioration de sa profitabilité : le taux de marge d’EBITDA atteint le niveau élevé de 49,6% ;

» Hausse de 5,3% du Résultat Net part du Groupe.

Le Directoire a proposé la distribution d’un dividende de 6,83 dirhams par action, en hausse de 5,4% par rapport à 2017 et représentant un rendement de 4,5%.

Les perspectives du groupe Maroc Telecom pour l’année 2019, à périmètre et changes constants, sont les suivants :

► Chiffre d’affaires stable ;

► EBITDA stable ;

► Capex d’environ 15% du chiffre d’affaires (hors fréquences et licences).

A l’occasion de la publication de ce communiqué, M. Abdeslam Ahizoune, Président du Directoire, a déclaré :

« Dans un environnement marqué par de profondes transformations et un contexte concurrentiel intense, le groupe Maroc Telecom enregistre une progression soutenue de ses principaux indicateurs de performance. Ainsi, dans son marché domestique comme dans ses filiales, la croissance est tirée par la Data, ce qui conforte la pertinence de la stratégie d’investissement du Groupe. La maîtrise continue des coûts permet au Groupe d’afficher une hausse significative de sa

profitabilité en dépit des nouvelles taxes instaurées dans certains pays de présence. En 2019, la transformation digitale et l’innovation feront davantage partie de nos priorités stratégiques. »

Un nouveau membre du directoire

Le Conseil de Surveillance, réuni le vendredi 15 février 2019, a pris acte de l’expiration du mandat des membres du directoire au 1er mars 2019 et a décidé de reconduire le mandat de M. Abdeslam Ahizoune en qualité de Président du Directoire et MM Brahim Boudaoud, Hassan Rachad et François Vitte en qualité de membres du Directoire. Il a également nommé M. Abdelkader Maamar en qualité de membre du Directoire en remplacement de M. Larbi Guedira admis à la retraite. Le Conseil Surveillance a vivement remercié M. Larbi Guedira pour son engagement et sa contribution importante au développement de la société pendant sa longue carrière.

M. Abdelkader Maamar, nouveau membre du Directoire avec date d’effet au 1er mars 2019, est l’actuel Directeur Marketing. Il a occupé plusieurs fonctions de responsabilité au sein de Maroc Telecom, notamment celle de Directeur des Ventes Grand Public. Ingénieur d’État, diplômé de l’Institut National des Postes et Télécommunications à Rabat, il a par ailleurs

suivi un cursus en Management à l’INSEAD à Paris.

Âgé de 48 ans, M. Maamar est marié et père de 3 enfants.

LNT avec CdP