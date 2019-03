PARTAGER Le Maroc et la Serbie signent trois accords de coopération

Le Maroc et la Serbie ont signé, mercredi à Rabat, trois accords de coopération relatifs aux domaines du commerce, du tourisme et de la culture.

Deux de ces accords ont été signés par le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Mohamed Sajid, et le vice-président du gouvernement serbe et ministre du Commerce, du Tourisme et des Télécommunications, Rasim Ljajic, en marge de la 2è session de la Commission mixte Maroc-Serbie.

Le premier accord porte sur la coopération commerciale et économique, et vise à faciliter et développer le commerce des biens et des services à long terme entre les deux pays. Une commission mixte pour le commerce et l’investissement sera établie afin d’assurer le suivi et l’application des dispositions de cet accord. Les deux ministres ont également signé un mémorandum d’entente qui tend à renforcer et promouvoir la coopération dans le domaine du tourisme sur la base de la réciprocité et le bénéficie mutuels.

Un groupe de travail spécialisé sera établi pour veiller à la mise en œuvre et le suivi des dispositions du mémorandum, tout en prenant les mesures nécessaires de nature à encourager et élargir les échanges touristiques entre les deux pays. Par ailleurs, le directeur de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM), Mohamed El Ferrane, et l’ambassadeur de Serbie au Maroc, Sladjana Prica, ont signé un protocole de coopération entre la BNRM et la bibliothèque nationale de Serbie.

Aux termes de ce protocole, les parties s’engagent à instaurer une coopération mutuellement avantageuse dans les domaines des sciences de l’information et des bibliothèques, notamment à travers l’échange des publications professionnelles, bibliographiques, scientifiques et techniques.

La deuxième session de cette commission vise à dynamiser les échanges commerciaux entre le Maroc et la Serbie qui restent en deçà des potentialités des deux économies avec un volume global de 184,6 millions de dirhams (MDH) en 2017 dont 131,4 MDH d’importations. M. Ljajic effectue une visite de travail dans le Royaume à la tête d’une importante délégation composée de responsables gouvernementaux, d’hommes d’affaires et d’acteurs économique dans les domaines du commerce et du tourisme.

LNT avec MAP