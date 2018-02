PARTAGER Le Maroc au Salon international de l’agriculture à Paris

Le Salon international de l’agriculture (SIA) de Paris, évènement agricole de référence en France et en Europe, a ouvert ses portes, samedi, avec la participation de milliers de professionnels venus des quatre coins de l’hexagone mais aussi d’autres pays dont Maroc.

Destinée aux professionnels, aux institutionnels et aux consommateurs, cette grand-messe annuelle de l’agriculture, qui a été ouverte par le président Emmanuel Macron, s’articule autour de quatre univers différents : l’élevage et ses filières, les produits des régions de France, d’Outre-Mer et du Monde, les cultures et filières végétales, jardin et potager, et les services et métiers de l’agriculture.

La 55-ème édition du Salon, placée cette année sous le thème «L’agriculture, une aventure collective !», connaît la participation de 32.000 professionnels et attend jusqu’à 700.000 visiteurs sur une semaine (24 février au 04 mars).

Dès son arrivée au Salon des expositions, portes de Versailles, le président Macron a été accueilli par de nombreux agriculteurs qui ont manifesté leurs inquiétudes par rapport notamment à l’accord de libre-échange avec le Mercosur (Amérique- Latine), mais aussi à la carte agricole des zones défavorisées.

Le chef de l’Etat français devra passer plus de dix heures au Salon à échanger avec les agriculteurs mais aussi à débattre avec les principaux acteurs institutionnels de l’agriculture en France.

Le SIA, qui est une interface indiscutable entre le consommateur, le politique, les médias et l’agriculteur, offre l’occasion d’examiner de plusieurs thèmes tels le rôle des consommateurs en tant que contributeurs au développement des agriculteurs ou producteurs, la place des éleveurs, le positionnement des exploitants agricoles, l’actualité des jeunes en formation, indiquent les organisateurs du Salon.

La participation marocaine à ce Salon s’inscrit dans le cadre de l’ambitieuse stratégie de développement de la commercialisation et de la promotion des produits du terroir, mise en place dans le cadre du Plan Maroc Vert, qui accorde une attention toute particulière aux petits agriculteurs, affirme l’Agence de développement Agricole (ADA) dans un communiqué.

Pas moins de 30 exposants des produits du terroir, issus de toutes les régions du Maroc, ont fait le déplacement à Paris pour présenter plus de 200 produits du terroir à haute valeur marchande.

Un large éventail de produits a été sélectionné pour mettre en évidence et démonter le saut qualitatif de l’offre marocaine en la matière.

Ne se limitant pas uniquement à vouloir développer la notoriété des produits du terroir marocain au niveau international, l’ADA considère ce Salon comme une importante opportunité pour prospecter et nouer des contacts d’affaires avec d’importants importateurs potentiels pour trouver de nouveaux débouchés à ce secteur et booster davantage les exportations des produits du terroir.

LNT avec MAP