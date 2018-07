PARTAGER Le Maroc remporte 106 médailles aux Jeux Africains de la Jeunesse à Alger

Les athlètes marocains engagés dans les compétitions de la 3ème édition des Jeux Africains de la Jeunesse (JAJ-2018), organisés du 18 au 28 juillet à Alger, se sont classés à la 4ème position en récoltant 106 médailles dans différentes disciplines.

Ainsi, les jeunes athlètes marocains ont récolté 29 médailles d’or, 37 médailles d’argent et 40 médailles de bronze.

Les médailles d’or ont été remportées dans les disciplines de la natation (5), Karaté (5), Taekwondo (3), sports boules (3), judo (2), Kung Fu Wushu (2), Lutte (1), boxe (1), athlétisme (1), Cyclisme (1), tennis (1), Tir à l’arc (1), Tir sportif (1), Sports équestres (1) et du Football (1).

La première position lors de ces 3èmes jeux Africains de la Jeunesse est revenue à l’Egypte avec 204 médailles, dont 135 en or, talonnée par l’Algérie avec 225 médailles dont 71 en or et par la Tunisie avec 135 médailles dont 35 en or.

Voici par ailleurs le tableau des médailles décrochées par les athlètes marocains :

Disciplines. Or. Argent. Bronze. total.

Karaté 05 01 02 08.

Natation 05 04 02. 11.

Sports boules 03 04 10 17.

Taekwondo 03 02 03 08.

Judo 02 02 02 06.

Kung Fu Wushu 02 02 02 06.

Lutte 01 03 04 08.

Boxe 01 03 01 05.

Athlétisme 01 02 02 05.

Tennis 01 02 02 05.

Cyclisme 01 01 01 03.

Tir à l’arc 01 00 01 02.

Tir sportif 01 00 01 02.

Sports équestres 01 00 00 01.

Football 01 00 00 01.

Canoe Kayak 00 00 01 01.

Gymnastique 00 00 01. 01.

Haltérophile 00 11 04 15.

Triathlon 00 00 01 01

Totaux 29 37 40 106.

LNT avec MAP