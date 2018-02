PARTAGER Le Maroc présent au salon Biofach Into Organic 2018

Le Maroc prendra part à la 18ème édition du salon « Biofach» qui aura lieu, du 14 au 17 février 2018 à Nuremberg – Allemagne.

Le BIOFACH porte sur une superficie de près de 70 000 m2et attire plus de 2300 exposants. Il constitue une plateforme privilégiée offrant aux opérateurs marocains des produits biologiques un accès direct à des acheteurs qualifiés à l’échelle régionale et internationale. Avec environ 45 000 visiteurs en provenance de 150 pays, le Biofach confirme sa position de leader incontournable dans le secteur agroalimentaire biologique.

Cette participation, Organisé par l’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE) en partenariat avec la Fédération Interprofessionnelle Marocaine de la Filière Biologique (FIMABIO), la participation marocaine s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie « Plan Maroc Vert», notamment dans son volet de développement des exportations agroalimentaires.

L’objectif à travers la participation à cette manifestation est de:

Renforcer la notoriété de l’offre marocaine en produits biologiques sur le marché allemand et européen, en mettant en exergue les atouts de l‘origine Maroc tels que la qualité, l’authenticité et la diversité ;

Faire connaitre le Maroc sur cette plateforme comme pays producteur et exportateur des produits biologiques ;

Communiquer sur ces produits et leurs avantages concurrentiels afin de renforcer leur positionnement sur le marché international ;

Saisir l’opportunité de la présence des principaux acteurs du secteur pour rencontrer des partenaires et des prospects afin de nouer de nouveaux partenariats;

Mettre en avant les potentialités, les réalisations et les projections de développement de ce secteur dans le cadre du Plan Maroc Vert.

Aussi et afin d’assurer une présence remarquée dans ce salon, l’EACCE a aménagé un pavillon d’une superficie totale de 178 m2 pour accompagner 15 entreprises marocaines dans l’objectif d’offrir aux visiteurs un large panel de produits Bio, notamment les agrumes, les légumes, les produits de la rose, les huiles essentielles, l’huile d’argan alimentaire et cosmétique, l’huile d’olives, le safran, la spiruline, les amandes, agar agar, ainsi qu’une variété de plantes aromatiques et médicinales qui présentent un grand intérêt pour le marché européen et pour lesquelles le Maroc présente une variété et une richesse rares.

Cet évènement permettra également d’instaurer une plate-forme d’échange à travers un programme intensif de rencontres B to B programmées entre les opérateurs marocains et les donneurs d’ordre allemand et européens.

LNT avec CdP