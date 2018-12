PARTAGER Le Maroc premier bénéficiaire mondial des concours financiers de l’AFD

Le Maroc demeure le premier bénéficiaire des financements de l’Agence française de développement (AFD), avec un montant global de 2,9 milliards d’euros au 15 octobre 2018, a indiqué, jeudi à Paris, le responsable Pays Maroc, Département Afrique au sein de l’AFD, Parcal Collange.

Seulement au titre de l’année 2017, l’AFD a octroyé 431 millions d’euros de financement de projets au Maroc, a précisé Collange lors d’une rencontre avec une délégation de journalistes marocains en visite en France.

La coopération entre l’AFD et le Maroc ne cesse d’accroître à la faveur d’une volonté mutuelle d’aller de l’avant dans le renforcement des mécanismes de contact et de communication dans tous les domaines, a-t-il relevé, assurant que l’Agence est déterminée à accompagner et à fournir l’assistance technique au Royaume pour mener à bien ses projets de développement.

« Notre relation avec le Maroc revêt une importance exceptionnelle et la coopération qui nous unit augmente de plus en plus grâce à la confiance mutuelle et au savoir-faire des deux parties », a-t-il dit, se félicitant de la politique économique adoptée par le Maroc en Afrique à travers de forts investissements dans divers secteurs.

La France, à travers l’AFD, va appuyer et accompagner cette politique fructueuse pour l’intérêt de toutes les parties, a rassuré Collagne pour qui le retour du Maroc à l’Union africaine constitue une victoire pour l’avenir du continent.

A cette occasion, il a détaillé les objectifs de la stratégie 2017/2021 de l’AFD pour le Maroc qui a pour finalité de favoriser une croissance inclusive et durable, valoriser le capital humain et contribuer à l’attractivité du territoire, à la cohésion sociale et à la réduction des disparités spatiales.

Elle fixe également comme but d’appuyer les transitions énergétique et écologique et l’adaptation au changement climatique, a-t-il enchaîné.

Une délégation de journalistes se trouve en France dans le cadre d’un programme initié par le Quai d’Orsay sous le thème « Villes durables: Organisation des collectivités locales ».

LNT avec Map