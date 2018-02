PARTAGER Maroc-Portugal : Lamia Boutaleb en visite de travail à Lisbonne

La coopération Maroco-portugaise dans le domaine du tourisme était au cœur de la visite officielle de la Secrétaire d’Etat marocaine chargée du Tourisme, Mme Lamia Boutaleb, au Portugal du 30 janvier au 1er février 2018.

Cette visite de Mme Boutaleb est intervenue à l’invitation de son homologue portugaise Mme Ana Mendes Godinho. Elle a représenté une opportunité pour lancer la mise en œuvre des actions prévues dans le programme d’application en matière de tourisme 2018-2020 signé le 5 décembre 2017 à Rabat, en marge de la Réunion de Haut Niveau Maroc-Portugal.

Lors de cette visite, la partie portugaise a présenté la stratégie en matière de tourisme portugais à l’horizon 2027.Cette réunion a été également l’occasion d’explorer les différents outils de promotion du secteur.

Par ailleurs, une réunion de travail a été tenue avec M. Luis Araujo, président de l’organisme portugais chargé de la promotion touristique, autour de la coopération qui lie le Maroc et le Portugal. Elle a été l’occasion de prendre connaissance du modèle portugais de formation dans le secteur du tourisme, de la gouvernance et du digital.

L’expérience portugaise dans le domaine de la mise en valeur du patrimoine culturel a été mise en avant. Au cours de cette visite, Mme Boutaleb s’est réunie avec Mme Fernanda Vara, directrice du programme « REVIVE », qui vise à préserver les biens publics vacants et à les rendre rentables tout en les adaptant aux activités touristiques dans l’objet de la création de richesse et d’emplois. Ce programme joue un rôle important dans le renforcement de l’attractivité des destinations régionales.

A l’issue de cette visite, Mme Boutaleb et son homologue portugaise se sont félicitées de l’évolution de la coopération entre les deux pays dans le secteur du tourisme. Aujourd’hui, le marché portugais représente plus de 40% des nuitées dans la station balnéaire de la ville de Saidia. Il est à souligner dans ce sens que durant l’année 2017, près de 86 987 touristes portugais ont visité le Maroc, ce qui représente un taux d’accroissement annuel de plus de 3%. Cette même année a connu une évolution de 46% de la capacité aérienne qui dessert le Maroc depuis le Portugal, par rapport à 2016 (205 722 sièges en 2017 contre 139 039 en 2016).

Des réunions business à l’ordre du jour

Lors de cette visite officielle, il a également été question de présenter le modèle des investissements portugais. Mme Boutaleb a également rencontré les principaux groupes touristiques d’investissement qui opèrent au Maroc notamment Pestana, Oásis, Vila Galé, Hoti, Sana et Jupiter.

En marge de sa visite, Mme Boutaleb s’est réunie avec le président de la compagnie aérienne nationale portugaise TAP Air Portugal, M. Miguel Frasquilho ainsi qu’avec les représentants de l’association de tourisme de Lisbonne pour discuter des éventuels horizons de renforcement de coopération avec le Maroc dans le domaine touristique.

Pour rappel, les relations maroco-portugaises dans le domaine du tourisme entrent dans le cadre de l’Accord de coopération touristique signé en marge de la Réunion de Haut Niveau Maroc/Portugal (RHN) tenue à Lisbonne le 20 avril 2015. Et qui a été renforcé par le programme d’application en matière de tourisme 2018-2020 signé en 2017 au Maroc.

LNT avec CdP