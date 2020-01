PARTAGER Maroc PME/GIZ : Signature de 19 conventions pour le soutien à l’entrepreneuriat

19 conventions de partenariat ont été signées, jeudi à Rabat, entre la coopération allemande GIZ et des associations actives dans le domaine de l’entrepreneuriat lors d’une cérémonie initiée par l’Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise (Agence Maroc PME).

Signées par la conseillère technique principale du programme d’Appui aux très petites, petites et moyennes entreprises TAM III de la GIZ Angelika Frei-Oldenburg, et les présidents des 19 associations, ces conventions s’inscrivent dans le cadre du déploiement du programme d’accompagnement métiers « Nawat » mis en œuvre par l’Agence avec l’appui de la GIZ.

Ces conventions visent l’élargissement de la gamme des services offerts aux TPE, d’un côté, et le renforcement des capacités institutionnelles des associations entrepreneuriales partenaires de l’autre à travers notamment l’échange d’expériences entre les entrepreneurs et les structures d’appui publiques et privées et le cofinancement d’activités répondant aux besoins spécifiques exprimés par les entrepreneurs.

L’Agence Maroc PME, de par sa vocation et dans le cadre de la déclinaison du Plan d’accélération industrielle, veille à accompagner la croissance des entreprises, en particulier les TPE, à travers la mise en place d’offres dédiées, garantissant des réponses adéquates à leurs attentes spécifiques notamment en termes d’assistance technique et d’appui à l’investissement, a indiqué le directeur général de l’Agence, Brahim Arjdal.

« C’est dans le cadre de ces défis que s’inscrit le programme « Nawat » basé sur l’approche « Nucleus » qui est déployé en partenariat avec la GIZ », a-t-il dit, relevant que ce programme offre l’opportunité à des entrepreneurs du même secteur d’activité à travailler en groupe sur une problématique donnée, en déterminer les causes et trouver les solutions adéquates.

Et d’enrichir qu’il s’agit également d’une occasion pour les entrepreneurs d’établir des liens, d’échanger des idées et de faire face aux difficultés du terrain, ajoutant que la réussite et la pérennisation du programme Nawat sont conditionnées par l’adhésion et l’engagement des structures d’appui partenaires, directement impliquées dans la mise en œuvre du programme.

Pour sa part, Mme Frei-Oldenburg a fait savoir que le programme Nawat ambitionne de promouvoir les TPME au Maroc, notant que la GIZ offre un appui sur plusieurs niveaux et axes au profit des entrepreneurs en vue d’améliorer le climat des affaires dans le Royaume.

La signature des conventions avec les associations entrepreneuriales s’assigne pour objectif de déployer l’approche Nawat au niveau des différentes régions au Maroc afin de répondre aux besoins et aux attentes des TPME, a-t-elle souligné, ajoutant que ces dernières sont en mesure de booster la croissance économique du pays à travers la création des emplois. « Nawat » se base sur l’approche « Nucleus » qui a été développée, il y a près de 30 ans, par la GIZ au Brésil et mise en place avec succès dans de nombreux pays à travers le monde et qui repose sur la constitution de groupes d’entrepreneurs d’un même métier ou secteur économique dans l’objectif d’identifier les problématiques communes et d’élaborer des plans d’actions conjoints.

Le programme « Nawat » est un levier important pour le développement socio-économique des territoires permettant l’amélioration de la compétitivité des auto-entrepreneurs (AE) et des porteurs de projets (PP) et la diversification de leur marché à travers la mise en réseau des chefs d’entreprises et le partage d’expérience.

LNT avec MAP