PARTAGER Maroc-OCDE : Le 2ème Programme Pays est lancé

Le siège de l’Organisation de Développement et de Coopération économiques (OCDE) à Paris a abrité, mardi en milieu de journée, la cérémonie de lancement du deuxième Programme Pays-Maroc (PPM2) organisée dans le cadre de la Réunion de haut niveau ouverte peu auparavant avec la participation du Chef du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani, et du Secrétaire général de cette Organisation, M. Angel Gurria.

La cérémonie de signature du protocole d’accord relatif à ce programme, qui est destiné à assurer la continuité d’une collaboration renforcée entre les deux parties, s’est déroulée en présence d’une importante délégation ministérielle accompagnant le chef du gouvernement ainsi que de l’ambassadeur du Maroc en France, M. Chakib Benmoussa et de hauts responsables marocains et de l’OCDE.

Les deux parties se sont félicitées, à cette occasion, de ce nouveau pas franchi sur la voie du renforcement des liens entre le Maroc et l’OCDE, soulignant la pertinence et l’efficacité démontrée par le Programme-Pays Maroc à travers le soutien de la mise en œuvre de réformes clés, notamment l’application d’éléments fondamentaux de la Constitution du Maroc, le renforcement de l’articulation et de la cohérence des politiques publiques, la promotion d’une approche gouvernementale participative et ouverte, l’appui à l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles et la consolidation d’une culture d’évaluation et de contrôle.

Le Programme-pays a permis au Maroc de se rapprocher davantage des standards et bonnes pratiques promus par l’Organisation dans plusieurs domaines tels que la gouvernance publique, la compétitivité économique et l’inclusion sociale, s’est réjoui notamment M. El Otmani.

Il a constitué de ce fait un défi et un catalyseur pour les décideurs publics afin d’améliorer la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, a souligné le Chef du gouvernement précisant qu’au-delà de ce Programme, le Royaume ambitionne d’approfondir davantage cette relation de coopération fructueuse en renforçant sa présence dans les différents organes de l’OCDE et en s’alignant sur les meilleures pratiques élaborées par l’Organisation.

Le Protocole d’accord que nous avons signé pose les fondements d’un programme encore plus ambitieux de collaboration entre le Maroc et l’OCDE, s’est félicité pour sa part le Secrétaire général de l’OCDE.

Il permettra au Maroc d’intensifier la mise en œuvre de recommandations du premier Programme-pays et répondra aussi à d’autres défis importants, comme la lutte contre la corruption, la promotion des investissements et la réalisation de réformes économiques structurelles qui peuvent favoriser une croissance inclusive et durable, a-t-il affirmé

Le Programme-pays est un outil innovant de l’OCDE permettant à certaines économies partenaires de tirer profit de l’expertise et des bonnes pratiques de l’Organisation, de renforcer leurs institutions et de consolider les capacités pour des réformes publiques réussies.

Le Maroc est l’une des quatre économies partenaires de l’OCDE -aux côtés du Kazakhstan, du Pérou et de la Thaïlande- à bénéficier de ce programme de coopération bilatérale.

Le deuxième Programme-Pays Maroc qui vient d’être lancé inclut 14 projets et examens des politiques publiques, l’adhésion à 20 instruments juridiques de l’OCDE et une participation renforcée à 7 Comités de l’Organisation.

Signé pour une durée de trois ans (2019-2022), il est construit autour de quatre piliers principaux, en l’occurrence «Gouvernance publique, intégrité et lutte contre la corruption», «Croissance économique, investissement et fiscalité», «Capital humain, notamment éducation et égalité des genres» et «Développement territorial».

Ces thématiques, qui permettront la convergence du Maroc vers les standards de l’OCDE les plus exigeants, ont fait l’objet d’une discussion de haut niveau et en concertation entre les autorités marocaines et les directions compétentes de l’OCDE, ayant permis d’arrêter un programme de travail présenté par le Royaume, le 14 février dernier, devant le Comité des relations extérieures de l’Organisation.

Lors de la même cérémonie, MM. Mohamed Benchaaboun, ministre de l’économie et des finances et Gurria ont signé une convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.

Le Maroc devient ainsi le 89-ème pays à rejoindre cette convention.

Outre M. Benchaaboun, la délégation ministérielle accompagnant le chef du gouvernement comprend MM. Mohammed Aujjar, ministre de la Justice, Lahcen Daoudi, ministre délégué chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance, Mohamed Ben Abdelkader, ministre Délégué chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique, Abdelahad Fassi Fihri, ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville et Mme Mounia Boucetta, Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale.

MM. Khalid Safir, Wali, Directeur Général des Collectivités Locales, Mohand Laenser, président de l’Association des Régions du Maroc et Mohamed Dardouri, Wali chargé de la coordination nationale de l’INDH, figurent également parmi les membres de la délégation marocaine.

LNT avec MAP