La Galerie H by Holmarcom inaugure un nouveau chapitre avec sa septième exposition « Maroc, mon amour », réaffirmant son engagement envers le design marocain et les jeunes talents.

« Maroc, mon amour » met en lumière Hind Kharifi et Nadia Berriss, jeunes talents dont les créations s’inspirent de souvenirs et de traditions marocaines. Hind Kharifi, avec sa collection « Mémoires enchantées », évoque son enfance au Maroc et ses rêves.

Elle décrit son travail comme des fragments de son enfance, une époque emplie d’émerveillement.

De son côté, Nadia Berriss, à travers « Patrimoine éternel, » célèbre l’harmonie entre le patrimoine marocain et la modernité. Son travail célèbre la beauté intemporelle du patrimoine marocain et promeut la transmission du savoir-faire local.

« Mon travail est un dialogue entre le passé et le présent, une célébration de la beauté intemporelle du patrimoine marocain. » a-t-elle partagé.

La galerie a revu son identité visuelle, s’inspirant des motifs du zellige marocain, symbolisant la liaison entre tradition et innovation. Elle dévoile également un nouvel espace repensé en collaboration avec des designers renommés, dirigé par Younes Duret.

Pour sa part, Yassine Hmichane a créé une expérience immersive pour les visiteurs avec une scénographie innovante.

En complément de l’espace d’exposition, la galerie propose un « concept store » mettant en avant les jeunes créateurs marocains, proposant une sélection variée d’articles originaux, reflétant la diversité de la création contemporaine marocaine. Cette initiative est gérée en partenariat avec Mouad Mohsine et Mohcyn Bousfiha, fondateurs de la marque de soins cosmétiques The Moroccans et du concept store MORO Marrakech.

La Galerie H, portée par le Groupe Holmarcom, continue d’incuber les jeunes talents, favorisant leur collaboration avec les artisans locaux, tout en prônant l’éthique et la durabilité. Madame Kenza Bensalah, Administratrice du Groupe Holmarcom, souligne l’importance de soutenir ces jeunes designers tout en préservant l’ADN culturel du Maroc.

L’exposition « Maroc, Mon Amour » se tient du 31 octobre 2023 au 7 septembre 2024 à la Galerie H, 181 bd d’Anfa à Casablanca, du mardi au samedi, de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h00.

