Maroc-Japon: La JICA met à la disposition du Maroc la technologie nippone

M. Asahiko Kkarashima est le représentant résident de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) au Maroc. A Rabat, il vient de rencontrer une partie de la presse nationale pour débattre des initiatives et actions de la JICA dans le Royaume. Dans une allocution donnée à cet effet, M. Kharashima a commencé par souligner l’engagement irréversible de son pays pour une contribution efficace à l’expansion socio-économique du Maroc afin d’améliorer les conditions de vie des citoyens marocains : « Le Gouvernement du Japon, à travers la JICA, a appuyé de manière constante les plans de développement du Maroc et contribué au développement de divers secteurs d’activités ».

Et de rappeler que le programme de coopération « Partenariat Public-Privé », introduit au Maroc en 2010, a été initié pour soutenir le développement économique par l’introduction des technologies japonaises. C’est dans ce cadre, a-t-il expliqué, qu’en 2015, avec la collaboration de la société « TOTTORI Ressource Recycling », il y a eu la mise en œuvre du premier projet dans le secteur de l’Agriculture, intitulé « Etude de vérification auprès du secteur privé pour la diffusion de nouvelles technologies japonaises », dans la Région Souss-Massa-Drâa, consistant à expérimenter le produit japonais appelé « Porus Alpha ». Le Porus Alpha est un matériau agricole caractérisé par sa grande capacité de rétention d’eau, ce qui contribue à l’amélioration de la structure du sol et assure l’économie d’eau.

En 2017, « l’étude de vérification pour la dissémination des technologies japonaises à travers le secteur privé pour une meilleure valorisation des produits de la pêche par l’introduction d’un système de réfrigération avancé », réalisée par l’entreprise Mars Company, avait pour objectif de contribuer à l’optimisation de la productivité de l’industrie de transformation et de valorisation des produits de la pêche. L’objectif étant d’assurer une amélioration et une préservation continue du rendement et des activités de la pêche maritime au Maroc à travers le développement de la chaine du froid. Pour 2019, JICA ambitionne de poursuivre ses actions avec la détermination d’aller davantage de l’avant.

Au menu ainsi de cette année, la JICA prévoit les deux projets suivants : « l’étude de vérification auprès du secteur privé pour l’installation d’incinérateurs sans fumées dans les établissements de santé publique de villes-Hub », en partenariat avec la société CHUWA Industrial Co., Ltd, visant à renforcer les capacités de récupération et de traitement des déchets médicaux et pharmaceutiques ; « l’étude de vérification avec le secteur privé pour la dissémination des technologies japonaises pour le recyclage des déchets de trituration des olives par la machine sécheuse à décompression et à température de l’huile », qui consiste à expérimenter une technologie japonaise de séchage, développée par la société « Eco-Stage Engineering Co., Ltd ». La sécheuse peut extraire non seulement de l’huile de seconde pression à valeur ajoutée élevée mais aussi produire à partir du tourteau : du combustible, de l’alimentation pour le bétail et du fertilisant de haute qualité.

