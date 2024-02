Deux accords-cadres de coopération ont été signés, lundi à Rabat, entre l’Université Mohammed V (UM5) de Rabat, le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger (CCME) et l’Université de Rome III – Italie, dans le domaine de la recherche scientifique, des échanges culturels, ainsi que la création et le développement de projets communs.

Signés par le président par intérim de l’Université Mohammed V Rabat, Farid El Bacha, le secrétaire général du CCME, Abdellah Boussouf, et le Recteur de l’Université de Rome III, Massimiliano Fiorucci, ces accords s’inscrivent dans le cadre de la consolidation des relations de coopération universitaire entre le Royaume du Maroc et la République italienne.

Cette initiative vise à soutenir la relance d’une politique d’internationalisation multidimensionnelle qui se réfère à des activités de recherche dans les domaines de la migration et de la diversité socioculturelle, linguistique et religieuse, et ceux de nature applicative et technologique liés à la transition environnementale et numérique, aux échanges culturels et au développement de projets structurants.

Elle s’inscrit également dans le cadre de la mission des universités visant la promotion de l’application directe, l’exploitation et l’utilisation des connaissances scientifiques pour contribuer au développement social, culturel et économique de la société.

« Les chefs de gouvernement des deux pays ont convenu d’un accord de coopération multiformes, et il nous appartient, en tant qu’académiciens, de donner du sens à ces accords, notamment sur le plan universitaire », a souligné M. El Bacha qui s’exprimait à cette occasion.

Ces accords s’inscrivent dans le cadre d’un échange déjà très fructueux entre le Maroc et l’Italie, a-t-il ajouté, annonçant à cette occasion la création du premier forum universitaire italo-marocain, qui aura prochainement lieu à Rabat.

Le partenariat maroco-italien est un partenariat stratégique, s’est félicité, de son côté, M. Fiorucci, mettant en avant le dialogue interculturel et interreligieux qui s’est développé entre les deux pays compte tenu du poids important de la communauté marocaine en Italie.

Ces accords-cadres permettront de développer les relations de partenariat entre l’UM5 de Rabat et l’Université de Rome III, notamment en matière de recherche et de formation, a-t-il précisé, faisant part de l’ambition de créer un master conjoint entre les deux universités.

Pour sa part, M. Boussouf a affirmé que compte tenu de la présence importante de la communauté marocaine en Italie, il est nécessaire de coopérer avec les institutions académiques afin de développer les connaissances relatives à la culture marocaine. Il a noté, dans ce sens, que cet accord permettra la création d’un centre culturel à l’Université de Rome III dont le rôle sera de faire connaitre la culture marocaine auprès du peuple italien.

Les signataires ont également présenté les grandes lignes d’un projet pilote visant la création d’un Institut marocain des cultures et des langues à l’Université de Rome III, dont l’objectif principal sera de constituer une plateforme scientifique et interdisciplinaire pour la connaissance mutuelle et le dialogue interculturel entre les deux pays concernés.

Ce projet sera créé en vertu de la Déclaration conjointe sur le Partenariat Stratégique Multidimensionnel entre le Royaume du Maroc et la République italienne, signée le 1er novembre 2019 à Rabat, et du Plan d’Action pour la mise en œuvre de ce même partenariat stratégique, signé le 5 juillet 2023 à Rome.

La cérémonie de signature de ces accords-cadres s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur d’Italie au Maroc, Armando Barucco, du directeur adjoint du Centre de Recherche Interuniversitaire Italien FIDR, Mohammed Khalid Rhazzali, ainsi que d’autres personnalités.

