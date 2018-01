PARTAGER Maroc-Grande Bretagne, le meilleur à venir après le Brexit

Le ministre d’État britannique chargé du Développement international et de la région MENA, Alistair Burt, a exprimé, vendredi à Rabat, la volonté de son pays de renforcer davantage sa coopération avec le Maroc, notamment après le Brexit.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’entretiens avec la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mounia Boucetta, M. Burt s’est félicité des relations maroco-britanniques, « qui bien qu’historiques restent portées vers l’avenir », notamment après la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne.

Il a, dans ce sens, fait part de la disposition de son pays de maintenir et de renforcer davantage ses relations avec ses partenaires et amis dont le Maroc pour qui le Royaume-Uni a « une grande estime ».

« Lors de nos échanges, nous avons pu partager nos ambitions dans les domaines touristique, commercial, agricole, sportif et culturel », a-t-il dit, notant que les deux Royaumes partagent une vision convergente sur les moyens de nature à faire face aux menaces sécuritaires et qu’ils « coopèrent activement » en la matière. S’agissant de la question du Sahara, le ministre britannique a salué les efforts « sérieux » déployés par le Maroc en vue de trouver une solution à ce problème, tout en renouvelant son soutien au travail de l’envoyé spécial de l’Onu et au processus onusien pour le règlement du différend. M. Alistair Burt effectue une visite de travail de deux jours au Maroc, durant laquelle il a eu des rencontres avec plusieurs responsables marocains, notamment le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, et le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Mohamed Sajid.

LNT avec Map