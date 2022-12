Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue française Catherine Colonna, ont mis l’accent sur la convergence de vues de Paris et de Rabat concernant plusieurs questions régionales et internationales.

M. Bourita et la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères ont eu des entretiens bilatéraux, vendredi à Rabat, avant de tenir un point de presse.

Les deux pays sont à l’unisson concernant les questions internationales, a relevé Mme Colonna lors du point de presse, notant que le partenariat bilatéral est un moteur dans le traitement des défis liés à des questions globales et à tout ce qui a trait au continent africain.

La ministre a ainsi fait état d’une forte convergence de vues entre le Maroc et la France concernant la lutte contre le changement climatique, l’amélioration de la sécurité dans le monde, les questions énergétiques, la croissance durable et inclusive, la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, ainsi que les enjeux de transition écologique.

« Le Maroc joue un rôle majeur en Méditerranée et en Afrique », a-t-elle tenu à préciser.

Pour sa part, M. Bourita a indiqué que ses entretiens avec son homologue française ont été l’occasion d’évoquer plusieurs questions régionales, notamment au Sahel et en Afrique de l’ouest.

Après avoir rappelé les défis communs dans diverses régions du monde, le ministre a souligné la convergence de vues et la coordination concernant certaines questions liées à la région MENA, ainsi que celles concernant le continent africain.

LNT avec MAP

