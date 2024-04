Lundi à Meknès, Mohamed Sadiki, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts du Maroc, et Marc Fesneau, le ministre français de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ont signé une feuille de route pour le développement de la coopération et du partenariat dans les secteurs agricole et forestier. Cette signature a eu lieu en marge de la 16ème édition du SIAM. Cette feuille de route établit les axes prioritaires de coopération entre les deux nations dans ces secteurs.

Elle cherche également à améliorer et à utiliser la coopération Maroc-France comme un outil pour atteindre un développement durable qui profite à deux et qui encourage les collaborations politiques, sectorielles, économiques, techniques, technologiques, pédagogiques et scientifiques.

En outre, elle ambitionne de contribuer aux objectifs partagés de sécurité et de souveraineté alimentaires et de gestion durable des ressources naturelles telles que l’eau, les sols, les forêts et la biodiversité.

La feuille de route souligne aussi l’importance cruciale de l’agriculture, du secteur forestier et de l’agroalimentaire dans l’économie et la société, ainsi que dans le développement durable des territoires au Maroc et en France. Elle met en lumière le potentiel d’investissement, de création d’emplois, de croissance économique, de commerce, de stabilité et de développement humain équitable, durable et inclusif que représentent la transition vers des systèmes agricoles et forestiers durables et résilients face au changement climatique.

Lors de cette rencontre, M. Sadiki a rappelé l’importance du SIAM en tant qu’événement majeur pour l’agenda agricole marocain, offrant une plateforme essentielle pour le développement du secteur. Il a souligné l’importance de cette rencontre avec son homologue français pour mettre en valeur les projets menés conjointement par les deux pays, en mettant l’accent sur la valorisation des ressources humaines et de la recherche, notamment en ce qui concerne le changement climatique.

Il a aussi insisté sur la nécessité de promouvoir la recherche et l’innovation face à la diminution des ressources en eau et à l’augmentation de la demande due à la croissance démographique.

De son côté, M. Fesneau a évoqué l’importance de la feuille de route, en détaillant ses principaux axes, qui incluent la réciprocité, le partage d’expériences pour accélérer la transition agricole et forestière, les politiques d’élevage, le suivi des marchés céréaliers, la gestion des arbres et forêts, et le renforcement de la formation et de la recherche.

Les deux ministres ont également présidé la cérémonie de signature de plusieurs conventions entre les professionnels marocains et français, incluant des accords-cadres entre diverses organisations des deux pays dans le secteur des semences, des céréales, de la production laitière, de l’élevage ovins/caprins, de la production d’oléagineux, ainsi que des accords interuniversitaires pour promouvoir la coopération dans la recherche et l’enseignement.

Enfin, un protocole d’accord pour créer un Laboratoire International Associé sur la valorisation de la biomasse et des déchets organiques et micro-algues pour la production d’énergie, d’aliments pour animaux et de fertilisants/biostimulants a été signé, et des conventions de crédit pour renforcer la durabilité et la résilience de l’agriculture marocaine face au changement climatique ont été conclues avec le soutien de l’AFD.

