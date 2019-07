PARTAGER Maroc – France : Une relation au beau fixe, selon El Othmani

Le chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani a souligné, dimanche à Rabat, le caractère exceptionnel et singulier des relations liant les deux nations, marquées par les valeurs communes.

« Le partenariat stratégique liant nos deux pays gagne en profondeur et en intensité, tel que l’atteste le nombre important de visites de part et d’autre, à l’occasion de la célébration du centenaire de l’Armistice de 1918 et la visite du président de la République de France, Emmanuel Macron, pour l’inauguration de la ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca », a affirmé M. El Otmani dans une allocution lors d’une réception à l’occasion de la célébration de la fête nationale française du 14 juillet.

Évoquant les volets de coopération variés et multidimensionnels, le chef du gouvernement s’est félicité du rôle des divers opérateurs économiques et parlementaires ainsi que des acteurs institutionnels locaux dans le renforcement des dimensions économiques, culturelles et humaines de la coopération bilatérale.

Il a en outre salué le soutien continu apporté par la France aux causes nationales du Maroc et à ses chantiers de développement, mettant l’accent sur la singularité de la relation Maroc-France, qui réside dans le fait « qu’elle transcende le volet bilatéral pour se manifester dans une concertation et un rapprochement des visions au sujet de nombreuses questions et défis régionaux et mondiaux ».

La collaboration exemplaire autour des questions de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation et les changements climatiques ainsi que la gestion des flux migratoires « illustre parfaitement cette exemplarité », a-t-il dit.

Et de souligner d’autre part l’importance des communautés marocaine en France et française au Maroc et leur intégration réussie dans les deux sociétés respectives, contribuant ainsi à la solidité des liens particuliers « dont le socle est constitué des valeurs d’ouverture et de tolérance ».

L’action conjointe des deux pays sur le continent africain peut également servir de catalyseur pour une coopération Afrique-Europe à même de contribuer à relever de nombreux défis communs, a-t-il poursuivi.

Il a en outre fait observer que les relations maroco-françaises seront marquées dans les prochains mois notamment par la réunion de Haut niveau Maroc-France, notant qu’il s’agit d’une opportunité pour « consolider encore plus la dynamique enclenchée par les deux chefs d’Etat ».

Dans le même ordre d’idées, M. El Otmani a salué les efforts déployés par l’ambassadeur de France à Rabat, Jean-François Girault, durant les dernières années, réitérant l’engagement ferme à aller de l’avant dans la dynamique de consolidation et de renouveau des relations bilatérales.

Cette réception s’est déroulée en présence de membres du gouvernement, d’anciens ministres et de personnalités éminentes du monde de la diplomatie ainsi que des représentants de la communauté française au Maroc.

LNT avec MAP