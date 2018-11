PARTAGER Maroc-France, les nuages se dissipent, Le Drian reçoit Bourita

Le ministre français de l’Europe et des affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, a salué le partenariat d’exception liant le Maroc à la France, se réjouissant que son entretien, mercredi soir, à La Celle-Saint-Cloud (ouest de Paris) avec M. Nasser Bourita, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, lui permette d’avancer sur les différentes dimensions de ce partenariat, notamment en matière de lutte contre le terrorisme.

«Notre coopération sécuritaire est indispensable pour répondre à la menace que représente le retour des combattants étrangers du théâtre syro-irakien», a affirmé le chef de la diplomatie française dans une déclaration à la presse à l’occasion de cet entretien, en soulignant que «le Maroc représente un allié précieux dans ce combat commun.

M. Le Drian a évoqué également les efforts entrepris pour faire face à la pression migratoire que connaissent les deux pays et à laquelle, a-t-il dit, ils doivent répondre ensemble dans «un esprit de fermeté, de responsabilité et d’humanité».

Le ministre français s’est également félicité de la coopération bilatérale dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la jeunesse, qui sont, a-t-il observé, au cœur des priorités gouvernementales aussi bien en France qu’au Maroc.

Dans le domaine économique, M. Le Drian a plaidé en faveur du renforcement de la coopération entre les entreprises des deux pays que ce soit en France, au Maroc ou encore en Afrique.

S’agissant des questions régionales et internationales, le responsable français a indiqué que les deux pays partagent la même vision de l’importance de la relation privilégiée entre l’Union Européenne et le Maroc, nourrissent des ambitions communes pour la Méditerranée et coopèrent étroitement à la résolution des crises, notamment en Libye.

Evoquant les cérémonies commémoratives du Centenaire de la fin de la Grande guerre 1914-18 et le Forum de la paix qu’abritera dans les prochains jours la capitale française, le ministre français a tenu à rendre hommage aux soldats marocains qui ont payé un lourd tribut pendant la première guerre mondiale à laquelle ils ont participé sous l’uniforme français. «Leur courage et leurs sacrifices commandent le respect», a-t-il affirmé.

M. Le Drian s’était déclaré auparavant heureux de recevoir M. Bourita au château de La Celle-Saint-Cloud, précisément dans la salle où ont eu lieu à l’automne 1955 des entretiens politiques entre feu SM Mohammed VI et le ministre français des affaires étrangères de l’époque, Antoine Pinay.

Ces discussions, a-t-il rappelé, ont abouti le 6 novembre 1955 à une déclaration commune qui a engagé le processus d’indépendance du Maroc.

Avant l’entretien, M. Le Drian avait convié son hôte à découvrir, dans la salle où avaient été signés les accords de la Celle-Saint-Cloud, un certain nombre de documents historiques et de photos immortalisant l’événement.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a exalté, mercredi soir, à La Celle-Saint-Cloud le partenariat d’exception, soutenu au plus haut niveau par SM le Roi Mohammed VI et le Président de la République française, M. Emmanuel Macron, liant le Maroc et la France.

Dans une déclaration à la presse à l’occasion d’un entretien avec le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, M. Bourita s’est réjoui de la tenue de cet entretien dans la salle du château de La Celle-Saint-Cloud où ont été signés, en novembre 1955, les accords qui ont marqué la fin de l’exil de feu SM Mohammed V et de la famille royale et initié le processus de transition du Maroc vers l’indépendance.

«C’est un lieu très symbolique pour la relation maroco-française, c’est un lieu qui incarne cette histoire commune et cette mémoire partagée entre le Maroc et la France qui se renforce aujourd’hui par un partenariat d’exception», a dit M. Bourita en saluant le choix fait par son homologue français sur ce lieu chargé de symboles.

«C’est la première fois que les deux ministres des Affaires étrangères marocain et français se rencontrent dans ce lieu symbolique», s’est-il félicité.

Le ministre a souligné, par ailleurs, que ses multiples rencontres et contacts avec M. Le Drian constituent autant d’occasions pour échanger et se concerter avec lui sur les questions intéressant les deux pays et pour donner encore plus de visibilité au partenariat d’exception liant le Maroc et la France.

M. Bourita a souligné que tant le Maroc que la France sont au rendez-vous d’importantes échéances dans les semaines à venir et sont appelés à discuter notamment de questions régionales importantes, telle que la situation en Libye à la veille d’une importante réunion en Italie.

Le ministre a évoqué, dans ce même cadre, la conférence sur la migration qui aura lieu à Marrakech en décembre prochain, la situation en Afrique où le Maroc et la France coordonnent souvent leurs positions mais également des questions globales, notamment celle de la migration ou encore celle de la lutte contre le terrorisme.

«C’est à chaque fois un moment privilégié de pouvoir échanger avec Monsieur Jean-Yves Le Drian et coordonner et agir si nécessaire ensemble, sur la base de nos valeurs, de notre amitié et de nos intérêts dans ces différentes régions», a affirmé le ministre en visite de travail en France.

LNT avec dépêches Map