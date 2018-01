PARTAGER Maroc-Finlande, pour le renforcement de la coopération économique entre les deux pays

La CGEM a organisé le 25 janvier 2018, en marge de la visite économique au Maroc de M. Kimmo Tilikainen, Ministre de l’environnement, de l’énergie et du logement de la République de Finlande, une rencontre économique Maroc-Finlande dans but d’identifier les opportunités de coopération et de développer des partenariats entre les entreprises des deux pays.

Mme Bensalah Chaqroun, Présidente de la CGEM, a rappelé tout ce qui a été fait au Maroc dans le domaine des énergies renouvelables, notamment l’engagement du Royaume pour la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030. Elle a également évoqué le pari pris par le Royaume, celui de produire 52 % de son électricité à partir d’énergies renouvelables en 2030, grâce aux technologies solaires et éoliennes.

La patronne a également évoqué le grand défi que le Maroc devrait surmonter dans le future proche, celui du stress hydrique et qui pourrait être un danger pour le développement de l’économie nationale saluant au passage les avancées réalisées en Finlande en matière des énergies renouvelables et du traitement des eaux et déchets.

« La Finlande figure parmi les pays les plus verts au monde et représente un modèle pour le Maroc en matière d’énergie renouvelable », a-t-elle souligné, mettant l’accent sur l’importance de promouvoir le partage et l’échange entre les deux pays dans les secteurs d’intérêt commun.

De son côté, le ministre finlandais a souligné l’importance du secteur privé dans le développement de l’économie verte, affirmant que l’investissement dans les technologies propres est aussi bien bénéfique pour l’économie que pour l’environnement.

M. Tilikainen, qui visite le Royaume pour la deuxième après une première lors de la COP22, est venu à la tête d’une importante délégation composée de 19 représentants d’entreprises s’activant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et de la bio-économie.

« Les sociétés représentées au sein de ma délégation proposent des solutions pratiques à de nombreux défis environnementaux surtout que leurs domaines d’activité s’articulent tout particulièrement autour du traitement des eaux pures et usées, du traitement des déchets, incluant la collecte et la valorisation énergétique, et du traitement des déchets dangereux », a indiqué le ministre, qui s’est dit convaincu du grand potentiel de cette visite et des collaborations qu’elles engendra entre les sociétés des deux pays.

Pour sa part, M. Risto Huhta-Koivistro, Chef de la délégation de business Finland, a déclaré que les entreprises finlandaises cherchaient des partenaires pour se développer à l’étranger, et que cette visite était une opportunité pour combiner les connaissances des deux pays, notamment dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et de l’économie circulaire.

AL