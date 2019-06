PARTAGER Maroc/FADES : Signature de deux accords de financement de 2,27 MMDH

Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social viennent de signer deux accords de financement aux termes desquels le Fonds accorde deux prêts d’un montant global de 72 millions de Dinars Koweitiens (soit l’équivalent de 2.27 milliards de Dirhams). Cet argent devrait contribuer au financement du projet de surélévation du barrage Mohammed V dans la Région de l’Oriental et du projet de réalisation de la voie express de contournement de la ville de Laayoune.

Ces accords ont été signés, à Rabat le 19 juin, par M. Mohamed Benchaaboun, Ministre de l’Economie et des Finances, et par M. Abdullatif Yusuf Al-Hamad, Directeur Général et Président du Conseil d’Administration du Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social.

« Le projet de surélévation du barrage Mohammed V contribuera à l’amélioration de la régulation des eaux de l’Oued Moulouya et compensera la faible capacité de stockage du barrage en raison de l’accumulation des sédiments au fonds de sa retenue ; ce qui permettra d’assurer l’alimentation en eau potable et le développement de l’Agriculture dans la Région », a expliqué le ministère. « Je tiens à vous exprimer les remerciements et l’appréciation du Gouvernement du Royaume du Maroc pour votre soutien continu à nos projets de développement, ce qui reflète clairement les relations profondes entre le Royaume du Maroc et le Fonds arabe », a-t-il ajouté.

Quant au projet de réalisation de la voie express de la ville de Laayoune, il constitue un maillon de l’axe routier Tiznit – Laayoune – Dakhla qui est en cours de réalisation dans le cadre de la mise en œuvre du modèle de développement des provinces du Sud du Royaume. Cet axe qui est la principale liaison routière entre le Nord et le Sud du Royaume permettra de renforcer les liens entre le Maroc et les pays de l’Afrique Subsaharienne.

AL